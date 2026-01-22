兩大廠奶粉皆染仙人掌桿菌 90度熱水殺不死！最嚴重恐致敗血症

法國乳品龍頭拉克塔利斯集團生產的奶粉遭仙人掌桿菌污染，國內業者已自主通報預防性下架相關產品。林口長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，仙人掌桿菌可能比較容易在澱粉類食物造成污染，但不會特別容易污染奶粉，實際污染源頭有待當地衛生單位與業者進一步調查。

食藥署宣布，端強公司預防性下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品。（圖／食藥署提供）

這已是繼國際食品大廠雀巢SMA嬰兒奶粉檢出仙人掌桿菌後，再度發生的奶粉污染事件。根據《聯合新聞網》報導ㄡ毒物專家顏宗海說明，仙人掌桿菌依致病型態可分為嘔吐型及腸胃型兩種，嘔吐型多與澱粉類食品相關，潛伏期短且毒素穩定性高；腸胃型則常見於肉類、醬汁或沙拉等多元食品，潛伏期較長。

顏宗海表示，從科學及實務角度來看，目前仍難以判定污染發生於原料、製造、包裝、運輸或保存哪個環節。相關事件皆發生於國外生產端，國內主管機關也只能掌握最終檢驗結果，實際污染源頭有賴原廠和當地衛生單位進一步釐清。過去台灣與國際間發生的食品群聚中毒事件，多半與嘔吐型污染澱粉類食物有關。

由於食用族群為嬰幼兒，顏宗海指出，嬰幼兒相較成人，腸胃道、免疫系統尚未成熟，一旦攝入毒素，恐引發急性腸胃炎，出現嘔吐、腹瀉、脫水等症狀，嚴重需住院治療。極端情形甚至可能併發敗血症，故在風險尚未完全釐清前，採取「先下架、再調查」的預防性原則，是最保守也是最負責任的作法。

嬰幼兒相較成人，腸胃道、免疫系統尚未成熟，一旦攝入毒素，恐引發急性腸胃炎，出現嘔吐、腹瀉、脫水等症狀。 （示意圖／Pixabay）

顏宗海也強調，即使以家長日常沖泡奶粉常用的80至90度熱水，甚至接近沸點的熱水，都無法有效破壞仙人掌桿菌的毒素結構。因此一旦在產品中確認存在，唯一安全作法就是全面下架回收，不能寄望民眾自行加熱處理。

針對拉克塔利斯集團以往發生其他細菌污染事件，顏宗海則強調，應將不同時間、不同病原的事件視為獨立案例，不能因為過去有食安狀況，便推論廠商作業多年未改善。不過業者確實必須持續落實製程管控，才能帶給消費者最好的安全與品質。

