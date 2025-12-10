兩大救援體系結盟 海巡署、消防署深化訓練合作提升戰力

守護海岸更升級 海巡署、消防署簽署合作協議提升救援效能。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】海巡署今（10）日與消防署正式簽署合作協議書（MOU），宣布雙方將在岸際水域救生、公安潛水、緊急救護（EMT-2）以及無人機技術應用等四大訓練項目展開全面合作。此項跨機關合作以「平等互惠、資源共享」為核心理念，期待透過整合訓練場地、師資與裝備，全面提升我國岸際救援效能，共同打造更安全的水域環境。

海巡署署長張忠龍表示，隨著國人海洋休閒活動蓬勃發展，近年岸際救援需求明顯攀升，單一機關面臨的救援挑戰也日益複雜。海巡署與消防署在過去數月進行多次討論，終於在今日達成合作共識。未來雙方將以資源互補方式，共同培養專業救援人才，提升訓練品質與量能，使海巡及消防同仁在面對突發事件時更具備即戰力。

消防署署長蕭煥章則指出，海巡署在岸際救生及海域操作方面具備深厚專業，而消防署則在緊急救護、水域救援與遙控無人機應用等領域擁有豐富的實務經驗。兩大救援體系的合作，可望將彼此的專業整合為更強大的救援力量。蕭署長強調，個人的力量有限，專業合作才能產生最大的團隊效益，這次 MOU 便是最好的示範。

本次合作另一項亮點，是將先進科技納入訓練與救援流程，特別是無人機在救援現場的應用。無人機可迅速掌握事故地形、水域狀況並協助搜索定位，大幅縮短救援黃金時間。透過雙方共同規劃訓練課程，不僅提升人員專業技能，也能強化面對突發狀況時的應變能力，讓救援行動更精準、更有效率。

此次簽署的合作協議也象徵著消防署訓練中心與海巡署教育訓練測考中心正式展開資源整合。海巡署表示，明年3月將委請消防署訓練中心協助辦理緊急救護（EMT-2）複訓專班，提升同仁緊急救護專業；同時也規劃於上半年選派人員參加無人機操作師資訓練班，逐步建立制度化訓練模式，讓相關技能能在單位扎根並延續。

雙方均期盼，透過此次跨領域合作，能為國家岸際及水域救援體系注入更強大的能量。不僅提升救援效能，更肩負保障人民生命財產安全的使命。海巡署與消防署皆表示，未來將持續深化合作層面，強化救援技術、提升設備能力，共同為國人打造更安全、更值得信賴的海岸線。(圖/海巡署提供)