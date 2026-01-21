兩大核心盟友相繼崩潰 中國開始新一輪戰略展演
湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員
2026年伊始，中國正面臨一場前所未有的地緣政治危機。曾被視為抗衡美國勢力的「抵抗軸心」兩大核心盟友：伊朗與委內瑞拉，接連遭逢戰略性崩潰。伊朗在經歷區域威望遭受重挫的一年後，國內爆發帶有革命性質的群眾抗爭；委內瑞拉則在美國武力介入下政權更迭，總統馬杜洛被逮捕押往紐約受審。
這兩場幾乎同時發生的劇變動搖中國精心經營的地緣戰略版圖，相當程度上瓦解中國以「伊朗-委內瑞拉」為支點所構築的帝國邊疆。面對「抵抗軸心」的斷裂與自身安全承諾的落空，中國迅即展開一系列的戰略展演，從高調邀請韓國總統與加拿大總理訪華，到領導「金磚+」多國聯合軍演，掩飾地緣影響力版圖的坍塌。
一、中國的帝國邊疆陸續崩解
長期以來，中國將伊朗與委內瑞拉視作其在中東和拉美的帝國邊疆支點。這兩國不僅是中國在美國勢力範圍外的重要戰略夥伴，更與中國構成反美「抵抗軸心」關係。2025年底至2026年初，這兩大邊疆支點幾乎同時陷入動蕩，極大削弱中國向外延伸影響力的觸角。
首先是伊朗局勢急轉直下。2025年末，伊朗貨幣匯率崩跌引發全國性示威浪潮，抗議迅速從經濟議題演變為反政權的政治訴求。進入2026年後，示威規模持續擴大，抗議者公然譴責最高領袖、破壞政權象徵，甚至攻擊政府基礎設施。
伊朗一直是中國抗衡美國中東主導權的重要盟友，中國在伊朗身上投注了大量資源，包括2021年簽署為期25年、金額高達4,000億美元的全面合作協議，將伊朗定位為「全面戰略夥伴」。
如今伊朗政權命懸一線，不僅威脅到中國在中東的能源佈局和「一帶一路」，更動搖中國精心編織的地緣敘事。中國過去塑造自己為中東穩定的促進者與可靠夥伴，但在伊朗局勢失控下，正面臨嚴峻考驗。
更令中國措手不及的是，美國幾乎同步在拉丁美洲祭出大動作，徹底摧折中國在該地區的另一戰略支點委內瑞拉。2026年1月3日，美軍發動「堅定決心」行動，成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押解至紐約受審。
隨著馬杜洛被強勢移除，委內瑞拉政權隨即垮台，中國在拉美經營多年的親密盟友轟然倒下。美國此舉實為「唐羅主義」(Donroe Doctrine)的具體落實，西半球不容許「域外勢力」插手，美國將捍衛其在拉美的絕對主導權。
川普甚至要求新上臺的委內瑞拉臨時政府必須與中國、俄羅斯、伊朗、古巴斷絕關係，方允許恢復該國石油出口。美國此舉不僅意在委內瑞拉政局本身，更著眼於將中國逐出拉美勢力圈。對中國而言，這無疑是在拉美的影響力崩塌，中國多年來在委內瑞拉累計了約480億美元的投資和貸款，以及高達上百億美元的債權；更諷刺的是，兩國才在2023年提升為「全天候戰略夥伴」。
二、「不干涉內政」與「全天候戰略夥伴」的矛盾
當華盛頓出手時，中國除了口頭譴責美國之外，別無他法。從戰略敘事角度看，中國長期以來強調「尊重主權」「不干涉內政」的外交理念，但也意味當盟友遭遇政變時，中國缺乏有效干預手段，也無意也無力軍事馳援。
值得注意的是，伊朗與委內瑞拉這兩場危機並非彼此孤立，而是交織影響了中美博弈的全局。伊朗和委內瑞拉政權的垮台印證中國安全承諾的限制：「全天候戰略夥伴」關係徒有其名，並不等於安全保證。
美國以武力拔除中國在美洲的盟友，同時又施以政治和經濟壓力影響伊朗情勢。對中國而言，這形成前所未有的「東西夾擊」壓力，其全球戰略野心正遭受來自美國的全面牽制。
美國此時正試圖重繪勢力範圍地圖，將中俄等「他者」勢力逐出自身後院，同時阻擊中國在中東的擴張。中國原本對自己塑造的地緣空間想像，即多極化世界中的「全球南方」，如今卻被美國的進攻性現實主義所打破。
中國不僅損失寶貴的能源與經貿夥伴，更重要的是，其苦心維護的「全球南方團結對抗霸權」敘事也遭到削弱。在此背景下，中國唯有通過的外交與軍事展演，來暫時遮掩自身地緣戰略失利的現實，至少在中國農曆年前有此必要。
三、見縫插針 拉攏美國盟邦
面對帝國邊疆的破碎，中國當局迅速啟動一系列高調的「權宜性」的戰略展演，試圖見縫插針，轉移外界注意力，維持大國敘事形象。
2026年1月，中國接連迎來兩位重要訪客：韓國總統和加拿大總理。這兩國皆為美國長期盟友，其領導人旋即在中國危機之際訪華，而且兩國目前對於地緣政治的考量並不如以往和美國同步，更重視自身的考量。
韓國新任總統李在明於1月4日至7日，對中國進行國是訪問，這是韓國總統時隔數年首次正式訪華。李在明政府上臺後明確提出，將在華盛頓與中國之間尋求平衡，因此主動恢復與中國高層互動。
從戰略敘事的角度看，中國亟欲透過拉攏韓國，呈現「失之東隅，收之桑榆」的效果：即便某些傳統夥伴不穩，中國仍有能力拓展其他周邊國家關係，並且藉此敲打近期與中國關係不睦的日本，試圖鬆動美日韓同盟。
緊接著是受到美國極地戰略影響的加拿大，總理卡尼亦於1月13日至17日對中國進行正式訪問。這是自2017年以來加拿大總理首次訪華，標誌著中加關係經歷多年緊張後的重啟。卡尼在中國盛讚習近平的領導力，稱「在全球分裂和混亂時代，加中正開創合作新路」，還與中方簽署加強能源貿易的框架協議，特別是能源領域。
卡尼此行的主要背景，是美加同盟近來出現嫌隙，川普政府對部分加拿大商品加徵關稅，甚至戲謔加拿大或成為美國「第51州」。面對美國的壓迫，加拿大有動機尋求對華關係破冰以分散風險。
中國將卡尼訪華包裝，為中國倡導「開放合作」得到響應。同時，此舉也在一定程度上沖淡委內瑞拉事件造成的負面影響：儘管中國未能阻止盟友政權被推翻，但卻能利誘美國盟友。
四、遠離美國勢力的金磚演習
除了外交場域的精心編排，中國也透過軍事合作展演來穩住大國領導者的姿態。2026年1月，中國牽頭在南非外海舉行了代號「2026和平意志」的大規模聯合海上軍演。參演方除了俄國伊朗這些「老朋友」外，還包括金磚機制新擴員的部分成員國，如南非本地主辦，以及巴西、埃及、衣索比亞等以觀察員身分參與。
這次軍演被冠以「金磚+」之名，號稱旨在加強各國海上安全和互操作能力，但是其地緣政治意涵遠大於軍事技術層面。此次聯合軍演實則是在非常時刻對外展示「朋友依然夠多」，但是這次軍演還是得遠避美國的鋒芒，舉辦底點得在美國軍事能力最弱的南非周邊海域，。
美國方面，對此毫不掩飾其警惕與不滿，直指金磚國家的行徑「反美」色彩濃厚，甚至威脅對所有參演國加徵關稅。儘管南非等參與國辯稱演習純屬「例行公事、無涉政治」，但這明顯是中國在伊朗、委內瑞拉變局後鞏固陣營的一次「秀肌肉」。
中國試圖透過這場海上軍演重新勾勒「我們的勢力範圍」，即便某些個別挫折，中國仍可號召「全球南方」夥伴，回擊美國的「唐羅主義」。
從上述的觀察，我們可以看出中國戰略展演的幾個特點：
其一，以局部勝補全局敗。中國藉由領導人訪華與金磚軍演的重要性，來沖淡伊朗、委內瑞拉失利帶來的挫敗感，試圖讓國際焦點從「中國盟友潰散」轉向「中國多邊外交依然活躍」。
其二，敘事轉換靈活。面對美國強硬打擊，中國沒有公開升高對抗，而是巧妙地轉換議題，強調自身的影響力依舊存在，並且針對美國採取反轉敘事。
其三，權宜中暗伏風險。這些戰略展演固然在短期內為中國爭取空間，但長遠看亦隱含難題。邀請美國盟友訪華、強化對全球南方領導，高調秀出「朋友圈」，也難掩實質問題。如果不能切實維護夥伴安全，中國倡導的多極秩序號召力將受到質疑。
五、展演之下的地緣敘事矛盾
中國透過一系列戰略展演挽救聲勢的同時，也凸顯出其地緣戰略敘事的矛盾之處。從批判性地緣政治角度看，中國高舉「不結盟、不干涉」的旗幟，以區隔自身與美國霸權的不同。
但是，這種模糊的地緣敘事在順境時或許行之有效，因為夥伴國享有中國投資與市場利益，又無需承擔如軍事結盟般的義務約束。
但在逆境中，這套敘事便暴露其脆弱性，當夥伴國深陷存亡危機時，中國既缺乏亦不願提供安全擔保，最終導致「夥伴」淪為棄子。這顯示出中國在地緣想像上依然迴避直接的軍事對抗劇本，只願扮演經濟援助者，選擇避免與美國直接衝突。
這種策略將削弱中國的信譽，促使其他國家思考如何自保，或是避免與美國升高對立，因為後果將是自行承擔。
那麼，中國的戰略展演能否真正彌補地緣戰略的挫折？從短期效果看，中國的確暫時穩住陣腳，國際焦點不再只放在伊朗與委內瑞拉的失敗上，中國外交仍有亮點，至少在中國農曆新年前得持續將敘事完善。
然而，長期而言，這些權宜之計治標不治本，中國展現的態勢仍是以自身利益為中心。因此在委內瑞拉問題，中國選擇隱忍退讓，在伊朗問題上亦保持低調觀望。這種策略雖可避免直接衝突，卻難以阻止美國各個擊破中國海外夥伴的計畫。
對華府而言，馬杜洛的倒臺與伊朗局勢的動盪，恰好證明「唐羅主義」的有效性，勢將進一步堅定其削弱中國影響力的決心。而對其他中等國家而言，當美中兩強角力時，中國也許並非靠得住的靠山，至少在安全領域如此。
對國際體系的影響而言，我們正見證「唐羅主義」對上「多極敘事」的競逐。美中兩種路線的競爭或將在更多地區上演，美國可能在亞洲、中東持續強勢清除中國的影響力，而中國也將努力透過經濟外交和宣傳敘事，來化解和迴避與國美的直球對決。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
41J肉聲／美軍兵臨城下 伊朗清空領空！川普：他們稱不會再殺人
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
梁東屏專欄：輕蔑國際法 川普詮釋的是「國際現實」
110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 232
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 9
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 32
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 47
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 293
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 13 小時前 ・ 48
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 71
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 49
堅決反對無效！台美關稅降到15% 國台辦氣炸扯：沒有祖國台灣淪為羔羊
台美關稅確定降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，國台辦今（21）日崩潰狂扯，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能成為任人宰割的羔羊。但面對媒體追問，中國除了口頭抗議外，其實並無法實質阻止？國台辦又繼續稱民進黨勾連外部勢力，還嗆說，「事實反覆證明出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 239