兩大核心盟友相繼崩潰 中國開始新一輪戰略展演

對華府而言，馬杜洛的倒臺與伊朗局勢的動盪（如圖），恰好證明「唐羅主義」的有效性，勢將進一步堅定其削弱中國影響力的決心。東方IC

湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員

2026年伊始，中國正面臨一場前所未有的地緣政治危機。曾被視為抗衡美國勢力的「抵抗軸心」兩大核心盟友：伊朗與委內瑞拉，接連遭逢戰略性崩潰。伊朗在經歷區域威望遭受重挫的一年後，國內爆發帶有革命性質的群眾抗爭；委內瑞拉則在美國武力介入下政權更迭，總統馬杜洛被逮捕押往紐約受審。

這兩場幾乎同時發生的劇變動搖中國精心經營的地緣戰略版圖，相當程度上瓦解中國以「伊朗-委內瑞拉」為支點所構築的帝國邊疆。面對「抵抗軸心」的斷裂與自身安全承諾的落空，中國迅即展開一系列的戰略展演，從高調邀請韓國總統與加拿大總理訪華，到領導「金磚+」多國聯合軍演，掩飾地緣影響力版圖的坍塌。

一、中國的帝國邊疆陸續崩解

長期以來，中國將伊朗與委內瑞拉視作其在中東和拉美的帝國邊疆支點。這兩國不僅是中國在美國勢力範圍外的重要戰略夥伴，更與中國構成反美「抵抗軸心」關係。2025年底至2026年初，這兩大邊疆支點幾乎同時陷入動蕩，極大削弱中國向外延伸影響力的觸角。

首先是伊朗局勢急轉直下。2025年末，伊朗貨幣匯率崩跌引發全國性示威浪潮，抗議迅速從經濟議題演變為反政權的政治訴求。進入2026年後，示威規模持續擴大，抗議者公然譴責最高領袖、破壞政權象徵，甚至攻擊政府基礎設施。

伊朗一直是中國抗衡美國中東主導權的重要盟友，中國在伊朗身上投注了大量資源，包括2021年簽署為期25年、金額高達4,000億美元的全面合作協議，將伊朗定位為「全面戰略夥伴」。

如今伊朗政權命懸一線，不僅威脅到中國在中東的能源佈局和「一帶一路」，更動搖中國精心編織的地緣敘事。中國過去塑造自己為中東穩定的促進者與可靠夥伴，但在伊朗局勢失控下，正面臨嚴峻考驗。

更令中國措手不及的是，美國幾乎同步在拉丁美洲祭出大動作，徹底摧折中國在該地區的另一戰略支點委內瑞拉。2026年1月3日，美軍發動「堅定決心」行動，成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將其押解至紐約受審。

隨著馬杜洛被強勢移除，委內瑞拉政權隨即垮台，中國在拉美經營多年的親密盟友轟然倒下。美國此舉實為「唐羅主義」(Donroe Doctrine)的具體落實，西半球不容許「域外勢力」插手，美國將捍衛其在拉美的絕對主導權。

川普甚至要求新上臺的委內瑞拉臨時政府必須與中國、俄羅斯、伊朗、古巴斷絕關係，方允許恢復該國石油出口。美國此舉不僅意在委內瑞拉政局本身，更著眼於將中國逐出拉美勢力圈。對中國而言，這無疑是在拉美的影響力崩塌，中國多年來在委內瑞拉累計了約480億美元的投資和貸款，以及高達上百億美元的債權；更諷刺的是，兩國才在2023年提升為「全天候戰略夥伴」。

二、「不干涉內政」與「全天候戰略夥伴」的矛盾

當華盛頓出手時，中國除了口頭譴責美國之外，別無他法。從戰略敘事角度看，中國長期以來強調「尊重主權」「不干涉內政」的外交理念，但也意味當盟友遭遇政變時，中國缺乏有效干預手段，也無意也無力軍事馳援。

值得注意的是，伊朗與委內瑞拉這兩場危機並非彼此孤立，而是交織影響了中美博弈的全局。伊朗和委內瑞拉政權的垮台印證中國安全承諾的限制：「全天候戰略夥伴」關係徒有其名，並不等於安全保證。

美國以武力拔除中國在美洲的盟友，同時又施以政治和經濟壓力影響伊朗情勢。對中國而言，這形成前所未有的「東西夾擊」壓力，其全球戰略野心正遭受來自美國的全面牽制。

美國此時正試圖重繪勢力範圍地圖，將中俄等「他者」勢力逐出自身後院，同時阻擊中國在中東的擴張。中國原本對自己塑造的地緣空間想像，即多極化世界中的「全球南方」，如今卻被美國的進攻性現實主義所打破。

伊朗與委內瑞拉這兩場危機並非彼此孤立，而是交織影響了中美博弈的全局。圖片翻攝自BBC

中國不僅損失寶貴的能源與經貿夥伴，更重要的是，其苦心維護的「全球南方團結對抗霸權」敘事也遭到削弱。在此背景下，中國唯有通過的外交與軍事展演，來暫時遮掩自身地緣戰略失利的現實，至少在中國農曆年前有此必要。

三、見縫插針 拉攏美國盟邦

面對帝國邊疆的破碎，中國當局迅速啟動一系列高調的「權宜性」的戰略展演，試圖見縫插針，轉移外界注意力，維持大國敘事形象。

2026年1月，中國接連迎來兩位重要訪客：韓國總統和加拿大總理。這兩國皆為美國長期盟友，其領導人旋即在中國危機之際訪華，而且兩國目前對於地緣政治的考量並不如以往和美國同步，更重視自身的考量。

韓國新任總統李在明於1月4日至7日，對中國進行國是訪問，這是韓國總統時隔數年首次正式訪華。李在明政府上臺後明確提出，將在華盛頓與中國之間尋求平衡，因此主動恢復與中國高層互動。

從戰略敘事的角度看，中國亟欲透過拉攏韓國，呈現「失之東隅，收之桑榆」的效果：即便某些傳統夥伴不穩，中國仍有能力拓展其他周邊國家關係，並且藉此敲打近期與中國關係不睦的日本，試圖鬆動美日韓同盟。

緊接著是受到美國極地戰略影響的加拿大，總理卡尼亦於1月13日至17日對中國進行正式訪問。這是自2017年以來加拿大總理首次訪華，標誌著中加關係經歷多年緊張後的重啟。卡尼在中國盛讚習近平的領導力，稱「在全球分裂和混亂時代，加中正開創合作新路」，還與中方簽署加強能源貿易的框架協議，特別是能源領域。

卡尼此行的主要背景，是美加同盟近來出現嫌隙，川普政府對部分加拿大商品加徵關稅，甚至戲謔加拿大或成為美國「第51州」。面對美國的壓迫，加拿大有動機尋求對華關係破冰以分散風險。

中國將卡尼訪華包裝，為中國倡導「開放合作」得到響應。同時，此舉也在一定程度上沖淡委內瑞拉事件造成的負面影響：儘管中國未能阻止盟友政權被推翻，但卻能利誘美國盟友。

四、遠離美國勢力的金磚演習

除了外交場域的精心編排，中國也透過軍事合作展演來穩住大國領導者的姿態。2026年1月，中國牽頭在南非外海舉行了代號「2026和平意志」的大規模聯合海上軍演。參演方除了俄國伊朗這些「老朋友」外，還包括金磚機制新擴員的部分成員國，如南非本地主辦，以及巴西、埃及、衣索比亞等以觀察員身分參與。

這次軍演被冠以「金磚+」之名，號稱旨在加強各國海上安全和互操作能力，但是其地緣政治意涵遠大於軍事技術層面。此次聯合軍演實則是在非常時刻對外展示「朋友依然夠多」，但是這次軍演還是得遠避美國的鋒芒，舉辦底點得在美國軍事能力最弱的南非周邊海域，。

美國方面，對此毫不掩飾其警惕與不滿，直指金磚國家的行徑「反美」色彩濃厚，甚至威脅對所有參演國加徵關稅。儘管南非等參與國辯稱演習純屬「例行公事、無涉政治」，但這明顯是中國在伊朗、委內瑞拉變局後鞏固陣營的一次「秀肌肉」。

中國試圖透過這場海上軍演重新勾勒「我們的勢力範圍」，即便某些個別挫折，中國仍可號召「全球南方」夥伴，回擊美國的「唐羅主義」。

從上述的觀察，我們可以看出中國戰略展演的幾個特點：

其一，以局部勝補全局敗。中國藉由領導人訪華與金磚軍演的重要性，來沖淡伊朗、委內瑞拉失利帶來的挫敗感，試圖讓國際焦點從「中國盟友潰散」轉向「中國多邊外交依然活躍」。

其二，敘事轉換靈活。面對美國強硬打擊，中國沒有公開升高對抗，而是巧妙地轉換議題，強調自身的影響力依舊存在，並且針對美國採取反轉敘事。

其三，權宜中暗伏風險。這些戰略展演固然在短期內為中國爭取空間，但長遠看亦隱含難題。邀請美國盟友訪華、強化對全球南方領導，高調秀出「朋友圈」，也難掩實質問題。如果不能切實維護夥伴安全，中國倡導的多極秩序號召力將受到質疑。

五、展演之下的地緣敘事矛盾

中國透過一系列戰略展演挽救聲勢的同時，也凸顯出其地緣戰略敘事的矛盾之處。從批判性地緣政治角度看，中國高舉「不結盟、不干涉」的旗幟，以區隔自身與美國霸權的不同。

但是，這種模糊的地緣敘事在順境時或許行之有效，因為夥伴國享有中國投資與市場利益，又無需承擔如軍事結盟般的義務約束。

但在逆境中，這套敘事便暴露其脆弱性，當夥伴國深陷存亡危機時，中國既缺乏亦不願提供安全擔保，最終導致「夥伴」淪為棄子。這顯示出中國在地緣想像上依然迴避直接的軍事對抗劇本，只願扮演經濟援助者，選擇避免與美國直接衝突。

這種策略將削弱中國的信譽，促使其他國家思考如何自保，或是避免與美國升高對立，因為後果將是自行承擔。

那麼，中國的戰略展演能否真正彌補地緣戰略的挫折？從短期效果看，中國的確暫時穩住陣腳，國際焦點不再只放在伊朗與委內瑞拉的失敗上，中國外交仍有亮點，至少在中國農曆新年前得持續將敘事完善。

然而，長期而言，這些權宜之計治標不治本，中國展現的態勢仍是以自身利益為中心。因此在委內瑞拉問題，中國選擇隱忍退讓，在伊朗問題上亦保持低調觀望。這種策略雖可避免直接衝突，卻難以阻止美國各個擊破中國海外夥伴的計畫。

對華府而言，馬杜洛的倒臺與伊朗局勢的動盪，恰好證明「唐羅主義」的有效性，勢將進一步堅定其削弱中國影響力的決心。而對其他中等國家而言，當美中兩強角力時，中國也許並非靠得住的靠山，至少在安全領域如此。

對國際體系的影響而言，我們正見證「唐羅主義」對上「多極敘事」的競逐。美中兩種路線的競爭或將在更多地區上演，美國可能在亞洲、中東持續強勢清除中國的影響力，而中國也將努力透過經濟外交和宣傳敘事，來化解和迴避與國美的直球對決。

