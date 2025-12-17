兩大水泥廠分手1》環泥斷開台泥 明年起原料改向海外進口
2025年底，台灣水泥業爆發震撼彈，南部老牌大廠環泥，傳出已全面停止向龍頭台泥採購水泥熟料，結束合作關係。對此，環泥營運長侯智元證實：「這是不得不的決定！」並加碼爆料，這是因為環泥反對水泥公會提出的反傾銷稅案，才會遭到台泥祭出「取消經銷價」的報復性懲罰，雙方正式分手。
「自今年11月起，公司確實就不再向台泥採購水泥原料，轉向日本、印尼及東南亞等地進口。」上週五（12月12日）環泥營運長侯智元出席建材展，他坦言，這項調整並非臨時決定，而是在多重原因累積下，不得不做的選擇。
一直以來，環泥都將台泥視為重要供應夥伴，但近年，台泥的供貨穩定度大幅下降。侯智元透露：「台泥常以設備維修、天災或船期延誤等理由，片面減少對環泥的熟料供應，這對我們來說，是營運上的不定時炸彈。」為了確保下游預拌混凝土的關鍵原物料的穩定供應而順利供貨，公司才會轉向海外進口。
此外，台泥也不止一次宣示將在2026年只生產「低碳水泥」，由於下游產業如預拌混凝土，矽酸鈣板等水泥製品廠對水泥的產品需求很多元，並非低碳水泥可以立刻接軌，因此在台泥未來生產政策不確定下，環泥必須分散風險找尋其他替代方案。侯智元強調，在重大原物料的採購上任何公司應該都要有多元的來源以避免斷料風險。
表態立場遭報復 籲尊重多元採購
然而，真正讓雙方分道揚鑣的原因是，台泥針對環泥反對「反傾銷稅」所祭出的商業手段，且拒絕環泥希望在原物料上採取分散風險的政策訴求。
侯智元直言：「今年9月，環泥曾在水泥公會會議中表明反對反傾銷稅，台泥馬上在10月1日，取消我們原本享有的經銷價格，直接改以市場售價供應。這很明顯是故意的！」若環泥繼續以市價向台泥採購，成本將大幅墊高，「屆時公司將毫無利潤可言，再加上人事管銷成本，每年可能面臨重大虧損。為了維護股東權益，環泥別無選擇。」
揭露供貨內幕 有貨留著自己賺
除了價格問題，侯智元還加碼爆料：「若是真的缺貨也就算了，但我們統計發現根本不是這麼一回事。」他拿出數據指控，在那些台泥「斷炊」而減少供貨給環泥的月份，環泥客戶選擇向台泥取貨，以致台泥水泥於市場銷售量並未受到影響，甚至有部份月份銷售量有明顯上升。
他認為：「台泥對我們減少供應反而轉為自行銷售，這是同業間不公平競爭。」 為了保障既有契約客戶的權益，環泥過去不得不從海外進口少量水泥補足缺口，卻被拒絕再被指責是不支持國產，實在不合邏輯。
環泥：好好做自己，做好眼前的事
話鋒一轉，侯智元不禁直言：「不要跑太遠，跑太遠會無法專注。」他認為，台泥供貨不穩的根源，在於經營戰線拉得太長，這幾年，台泥董事長張安平大舉揮軍歐洲儲能、興建電池工廠，龐大的海外綠能布局。侯智元對台泥對減碳的遠景肅然起敬，但戰線拉太長也很難做到面面俱到。
「景氣好是錦上添花，景氣不好我們也要賺錢。」侯智元說，既然雙方道不同不相為謀，環泥拒絕隨對手起舞，也希望台泥尊重環泥的採購政策，未來將透過海外進口與內部工廠升級，堅守本業獲利，確保在任何景氣循環下都能對股東負責；他也強調，每間公司都有選擇自己的減碳途徑，如環泥在石膏板上已有初步成果，希望台泥可認同同業的減碳願景。
台泥：震災沒棄守，調價屬商業調節
而針對上述情事，台泥則回應：「台泥與環球水泥合作多年，對其『供貨不穩』的說法，我們深感遺憾且難過。事實上，即便在2024年花蓮強震、台泥和平廠受損停工長達一個月以上且庫存極其吃緊的艱難時刻，台泥仍努力優先調度貨源給環泥，盡力維持對夥伴的承諾，對於多年夥伴未能體諒天災共體時艱，我們感到無奈。」
台泥進一步說：「在商業合作上，過去台泥是以獨家供應的模式，提供環泥優於市場行情的優惠價格。當環泥近2年開始使用進口水泥，今年起對台泥的採購量大幅減少，雙方的合作前提就已改變，因此台泥對其價格回歸『一般市場經銷價』供應，實屬正常的商業調節。對於客戶基於商業考量的策略調整，台泥予以尊重。」至於客戶轉向或不公平競爭之說法，台泥則表示並未聽聞，無從評論。
