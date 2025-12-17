兩大水泥廠分手3》環泥祭「日系神物」 喊出2026成長關鍵年

面對供應鏈的劇烈變動，環泥營運長侯智元沒有選擇在價格戰中糾纏，而是將目光投向更長遠的結構轉型。他定調未來5年是「調整體質」的關鍵期，一方面推動高雄阿蓮廠進行大規模設備更新，石膏板回收再利用，另一方面聯手日本建材龍頭吉野集團（Yoshino）與併購美商Tekscan，祭出「高端建材」與「AI感測」雙箭頭，並預告，隨著新廠投產與併購效益顯現，2026年將是環泥轉型成長的關鍵一年。

阿蓮廠設備大更新 鞏固本業體質

「未來5年的目標很明確，就是加強內部體質調整，並推動工廠改造。」 侯智元務實地指出。

廣告 廣告

為了因應原物料供應鏈的調整，並提升生產效率，環泥正針對位於高雄的阿蓮水泥廠進行設備更新與汰舊換新。侯智元透露，這項改造計畫預計將持續進行，目標在2026年底完成改造工程。

除了固守水泥本業的品質，環泥在混凝土布局上也動作頻頻。侯智元表示，新增的台南麻豆混凝土場已開始試營運，嘉義混凝土場也預計在2026年年中加入營運。透過工廠更新與新產能的加入，環泥意圖以更強健的生產體質，來抵禦外部市場的波動。

環泥也在近幾年建立石膏板回收機制以做為公司減碳的利器。環泥透過與經銷商的合作建立起從工地回收廢料運回石膏板廠回收，分解，再投入製成綿密的靜脈產業鏈；今年起也與學術機構研究石膏板百分之百回收再利用的技術，希望能在未來幾年將石膏板生產進化為全循環經濟製成。

聯手日系大廠 擴充高端建材版圖

在建材事業方面，侯智元不打價格戰，而是選擇透過「擴充產品線」來提升附加價值。他指出，環泥建材事業部近期積極擴充防潮、防火、隔音等高機能產品線，除了代理日本NICHIHA外裝板搶攻建築外牆市場，近期更與日本吉野建材集團（Yoshino）合作，引進銷售「日本製礦纖天花板」新品。

「這款新品的價格能比一般產品更好。」 侯智元分析，環泥原本就是石膏板市場的領導者，如今補上礦纖天花板這塊拼圖，能為建商提供從隔間到天花板的完整解決方案，進一步鞏固在高端商辦與豪宅市場的地位。

隨著新廠投產與併購效益顯現，2026年將是環泥轉型成長的關鍵一年。（圖／AI生成）

併購美商Tekscan 搶下AI機器人門票

除了本業升級，環泥在科技領域的佈局也迎來重大突破。侯智元說，子公司利永環球已斥資1,600萬美元（約新台幣4.89億元），完成收購全球壓力感測技術領導品牌Tekscan百分之百股權。

Tekscan的營收明年即可計入財報，電子事業營收占比將因此大增。」侯智元強調，這樁併購案不只是財務上的營收挹注，更具戰略意義，Tekscan為全美歷史悠久的高階品牌，有成熟的工業及醫療通路，結合利永近期在微型化應用的突破，將能提供機器人「靈巧手」所需的關鍵感測元件。

「未來我們不只深耕醫療市場，更拿到了切入全球AI機器人供應鏈的門票。」 侯智元信心滿滿地表示，隨著跨國整合啟動，電子事業部明年起力拚轉虧為盈，而2026年將是環泥電子事業爆發成長的關鍵年。

從傳產工廠的務實改造，到高科技感測的精準併購，侯家第四代正用「本業固樁、新業突圍」的雙軌策略，向市場證明，這家年老店正透過精準的轉型布局，開創出截然不同的獲利新路。