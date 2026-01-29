兩大男神演員相戀！化學情慾反應一觸即發 留聲機揭「跨越百年情感」

記者王培驊／台北報導

《有聲之年》由保羅麥斯卡、喬許歐康納聯合主演。（圖／UIP提供）

跨越時代的銀幕浪漫電影《有聲之年》，由《倫敦生之慾》導演奧利佛艾爾曼紐斯執導，新世代實力派演員保羅麥斯卡《神鬼戰士II》、喬許歐康納《挑戰者》聯手主演。導演奧利佛艾爾曼紐斯表示，這本短篇小說之所以吸引他改編成電影，關鍵在於兩位男主角在故事一開始所做出的選擇，以及他們之間一拍即合的親密感。

《有聲之年》由保羅麥斯卡、喬許歐康納聯合主演。（圖／UIP提供）

「這個故事並沒有花時間去追問他們是否會坦承對彼此的渴望，因為那並不是重點，角色本身也這麼認為。」他形容，對於活在1917年美國的兩位男主角大衛與萊諾而言，他們反而展現出自由奔放的氣質，擁有強烈的自我意識與開放心態。《有聲之年》有一個畫龍點睛的時刻，就是其中一人把水吐出來的一幕，正是原著作者班夏塔克的風格展現，俏皮、衝動，充滿未說出口的情感與慾望，也讓兩人之間一觸即發的化學反應瞬間浮現。「雖然他們的背景截然不同，但班夏塔克塑造出極為真實可信的人物，並讓他們這段關係自然產生火花十足的互動。」

談到這段感情的本質，導演指出，《有聲之年》的情感核心在於提出一個深刻而普世的命題。初戀，是否有可能成為人生中最深刻，同時也是最後的一段愛情？他表示，如果一段刻骨銘心的初戀，最終成為人生中唯一的一段感情，勢必會在多年後回望時，留下極為複雜而深刻的情緒。年輕時，人們總以為未來還有更多可能性，會遇見其他對象，但隨著時間推移，在某個回首的瞬間，才真正意識到那段關係對自己的意義，留下的或許是悲傷，也可能是感激與懷念。導演進一步分享，當人們回顧一段情竇初開的感情時，往往會忍不住思考，當初是否有些話沒有說出口，如果能回到過去，是否會做出不同的選擇。因此，他並不只是以酷兒或情感壓抑的角度來看待這些角色，而是希望觀眾能在這段關係中，看見屬於自己的回憶與提問。

《有聲之年》男主角用留聲機和蠟筒收錄民謠 保存跨越時代的愛情記憶

《有聲之年》將故事重心放在兩位男主角大衛和萊諾在新英格蘭鄉村的旅程，他們一同用留聲機，將沿途採集到的民謠錄進蠟筒上，不僅構成了電影優美動人的配樂，也為故事增添了豐富色彩。導演回憶，在這項技術成為故事核心之前，他和團隊做了大量準備 。「我和我的助手成了專家，保羅麥斯卡和喬許歐康納也成了專家。這些裝置非常精緻，是用真正的蠟製成的，我們的數量有限。而我已經連續拍了四部時代片，身為電影製作人，你需要掌握大量知識，並教育演員，讓他們使用時能自然呈現。」

他表示，團隊花了很長時間研究如何找到留聲機、了解機器在片場中的聲音效果與重量，以及演員該如何搬運和操作。蠟筒要怎麼拿、如何放到機器上、如何錄音與播放，都是必須反覆練習的細節。「留聲機是愛迪生的天才發明，我們找到一些原始機器用於操作和錄音，經過測試，它們確實可以使用，但非常脆弱，大部分都是博物館收藏品，因此演員必須學習正確的使用方式。」

對導演和演員而言，這部電影的一大亮點，是體驗到「第一次聽見不在場之人聲音」的奇妙感受。「這正是愛迪生發明所帶來的魔力。如今，我們對聲音的錄製早已習以為常，所有聲音都能隨時被記錄，還有語音信箱可供保存。但在電影中，兩位主角將這樣的魔力帶到緬因州偏遠的鄉村。正是在那一刻，人們首次能與錄下來的聲音建立情感連結，無論是父親的聲音，或是愛人的聲音，都能留下深刻的情感記憶。這是人類建立關係與情感連結的重要轉捩點。」

他進一步指出，在這項技術發明之前，如果有人寄信給你，你只能想像對方的聲音；一旦那個人過世，聲音便永遠消失。蠟筒讓看不見、摸不著的聲音得以保存，即使聲音不是由發聲的人或物直接發出，我們仍能聽見，這個概念非常神奇。在現代社會，人們可以透過手機或音響播放音樂，創造情感體驗、療癒身心、獲得平靜，卻很少再去想像過去的情況。

電影中的聲音也與記憶緊密相連，它喚起曾經共享的時刻和聽過的歌曲。導演表示，當愛迪生發明蠟筒時，原本只認為它能用來記錄遺囑與遺言，以避免日後產生爭議，從未料想到這項發明會開啟音樂錄製的可能性。《有聲之年》的故事、人物和愛情背景，都是建立在這段音樂旅程之上。

《有聲之年》故事設定於1917年，一名年紀輕輕又才華洋溢的音樂系學生萊諾在波士頓的音樂學院遇見了大衛，兩人都相當喜愛民謠，因此建立了深厚的情感。幾年後，萊諾收到大衛寄來的一封信，一時興起便踏上前往緬因州偏遠森林的旅程，進行採集傳統歌曲的任務。這場意外的重逢、隨之而來的戀情以及他們蒐集保存的音樂都將形塑萊諾的人生軌跡，帶來他意想不到的影響力。《有聲之年》將於1月30日上映。

