兩大童星擦出火花！女星「自加吻戲」超慘結局曝光
CATCHPLAY+影音平台12月強檔片單超豐富，涵蓋浪漫愛情、青春校園、恐怖懸疑、日韓動畫等，無論偏好哪種類型，都能找到最適合的年末觀影選擇。除了由伊森霍克主演的人氣恐怖片續集《闇黑電話2》現正上架；榮獲安錫國際動畫影展評審團獎的日本動畫電影《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》也已獨家上架；由「美國隊長」安東尼麥基主演的末日飆車美劇《烈火戰車》第二季，將於12月15日全季上架。
《烈火戰車》第二季12月15日全季上架。（圖／CATCHPLAY+）
而12月12日飆速上架的愛情電影《只為你遺憾》，由童星出身新生代演員梅森塔姆斯與麥肯娜葛瑞絲主演，兩人在片中譜出療癒人心的青春愛戀，而幕後花絮也同樣充滿粉紅泡泡。梅森透露為了建立角色間的默契，他們花了1年的時間互相了解，他更多次大方表達對麥肯娜的欣賞與好感：「老實說，我從來沒和別人這麼親近，也從未玩得這麼開心過。她真的是獨一無二的女孩，整個拍片過程中，我們的化學反應大概是最自然也最輕鬆的部分。」
而麥肯娜則分享，在拍攝一場充滿曖昧氣氛的感情戲時，兩人的感覺都對了，因此自發加上吻戲，她害羞地說：「那場戲我們幾乎每一次都在最後加上吻戲，可是等看到電影才發現，接吻畫面根本沒有被剪進去！」這份甜蜜的真實互動，也讓觀眾忍不住好奇，兩人在片中的對手戲到底會如何發展。
此外，本月還有多部引人注目的新片與話題作品陸續上架，包括由《愛在黎明破曉時》文藝名導李察林克雷特執導，伊森霍克與瑪格麗特庫利主演的音樂傳記文藝片《藍月終曲》12月23日上架；韓國最新票房電影《謀殺報告》描述一場女記者與殺人魔驚心動魄的專訪，將於12月11日上架，看片就有機會獲得鄭星一、曹汝貞等主創簽名海報。還有陳姸霏、項婕如主演的青春國片《夜校女生》、韓國影后李慧英化身冷血刺客的動作電影《聖母殺手》、畫風酷炫充滿暴力美學的韓國動畫《驅魔編年史：起源之戰》，以及古天樂、劉冠廷聯手出演的犯罪懸疑港片《私家偵探》。
