兩大聯名燒穿荷包！Nike × Jacquemus必須買爆…ECCO聯名機能服從實用升級成時尚戰袍

（圖／品牌提供）

誰說冬天只能包成行走棉被？今年機能服勢力全面升級，從雪地到街頭都要「暖得有型、帥得合理」。各大品牌狂推聯名爆款，把科技面料、潮流剪裁和時尚細節一次灌滿，穿上不只抗風防水，連氣場都瞬間變海拔兩千公尺的強。

聯名爆款機能服推薦：NIKE攜手JACQUEMUS推出APRÈS SKI系列

今年冬天不管有沒有要滑雪，只要穿上 Nike x Jacquemus Après Ski 系列，你就是整座雪山最時髦的存在。Nike 的專業機能＋Jacquemus 的法式俏皮美學，直接把冬季裝備變成伸展台行頭，從雪場走到山腳下咖啡館都美到離譜。

（圖／品牌提供）





明星單品－兩件式GORE-TEX夾克，外層防風防潑水、內層飛行員外套加上 Primaloft 保暖材質，一件搞定三種造型，胸前小Swoosh、背後 Jacquemus字樣又低調又高級；女款夾克外套剪裁靈感來自Jacquemus系列中廣受歡迎的標誌性造型，並以相同的防潑水材質打造。搭配GORE-TEX長褲，提花背帶＋J字腰帶環細節滿分，功能、時髦全到位。

（圖／品牌提供）





女孩們更不能錯過包緊又包美的－梭織連身服、超修身的高腰緊身褲和法式弧形背心；男款長袖上衣與重新演繹的 Jacquemus 襯衫則是山系與機能的完美交集。

（圖／品牌提供）

聯名爆款機能服推薦：ECCO X White Mountaineering系列

今年冬天的機能服戰場，可不是暖就贏，而是要暖得「時髦到走在路上會被回頭兩次」！ECCO與日本頂級戶外品牌 White Mountaineering 再度聯手推出爆款秋冬系列，把機能、剪裁、質感一次拉滿，完美示範什麼叫做帥到會發熱的保暖穿搭。

（圖／品牌提供）





明星單品「GORE-TEX 防水科技工裝外套」直接分成雙層與三層兩種等級：雙層版柔軟、輕鬆、超耐雨，從通勤到假日小遠足都穩穩守護；三層款更像進階戰衣—輕、挺、超耐磨，面對長時間雨勢或更狠的低溫都能處變不驚。全系列搭載日本YKK 拉鍊與防水膠條，細節到家、質感爆棚。而「男士防風保暖外套」也不遑多讓，外層防風耐皺、內層搖粒絨暖到像自帶暖氣，黑＋鐵灰的層次配橙黃拉鍊，直接從戶外走上街頭就是潮流主角。

澄黃色GORE-TEX三層防水科技工裝外套、冰紫粉GORE-TEX三層防水科技工裝外套 、男士防風保暖外套（圖／品牌提供）

冬天沒有羽絨外套就像聖誕樹沒亮燈！ECCO x WhiteMountaineering 今年推出的羽絨系列完全把「保暖 × 時髦」升到新段位。羽絨外套以立領＋80%羽絨填充打造輕暖不臃腫的版型，3D剪裁更是實穿又修飾；想玩疊穿，羽絨背心90%羽絨填充、線條俐落，單穿外搭都能瞬間變身秋冬潮流玩家。最強的是三合一羽絨外套—羽絨內衫、外層防風外套、合體保暖滿格三穿法，自由調節天氣、風格、機能，一件抵三件。

冰白色三合一羽絨外套、 淺紫色羽絨外套、冰白色羽絨背心 （圖／品牌提供）





