兩大黨聯合可解決任何問題！許信良喊話：台灣需要真正的大聯合政府

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會。廖瑞祥攝



民進黨前主席許信良今（11/19）舉行新書發表會，歷任國民黨桃園市長吳伯雄、朱立倫、前民進黨秘書長張俊宏等藍綠人士出席相挺。許信良會前被問到對於藍白今召開「鄭黃會」的想法，他坦言並不清楚會談內容、無法評論，但他認為台灣應仿效德國模式「大聯合政府」，強調只要兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，喊話：「台灣需要一次真正的大聯合政府」。

許信良過去曾擔任桃園縣長、民進黨主席，今日舉行桃園中壢事件48週年紀念暨《天命》上冊新書發表會，除了邀請歷任桃園縣市長，包括國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚、民進黨籍代理縣長許應深等人出席之外，前民進黨秘書長張俊宏及許信良胞弟、民進黨創黨元老許國泰，還有桃園國民黨立委牛煦庭都現身力挺，不僅顯露許信良「跨黨派」好人緣，更呈現出「藍綠同台」和樂融融的難得景象。

許信良桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會，左起吳志揚、朱立倫、許信良、吳伯雄、張俊宏、許應深。廖瑞祥攝

由於今日下午同時登場的還有國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」，傳出藍白將針對「聯合政府」進行討論，許信良會前也被問到對於「聯合政府」議題的看法？賴清德總統是否也應思考？他回應，因為不知道藍白的談論內容，所以無法評論。

不過許信良也坦言，台灣的政治可說是非常特殊，有不同的認同，而且是勢均力敵；所以他過去曾經主張，台灣其實最好是仿效德國模式「大聯合政府」，就是兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心在內部政治上有任何的掣肘問題，他並喊話：「台灣需要一次真正的大聯合政府」。

