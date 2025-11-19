「兩大黨聯合就能解決任何問題！」許信良喊話：台灣需要真正的大聯合政府

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日舉辦藍白領袖會談，與此同時，前民進黨主席許信良也舉辦新書發表會，他直言自己過去就曾經主張台灣應採取聯合政府，「兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，台灣需要一次真正的大聯合政府。」

許信良的新書發表會邀請許多藍綠政治人物出席，其中包括剛卸任的前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席吳伯雄、國民黨前桃園縣長吳志揚、國民黨立委牛煦庭、前民進黨秘書長張俊宏、民進黨前立委林濁水和他的胞弟、民進黨創黨元老許國泰等人。

前立委張俊宏（左起）、前國民黨主席吳伯雄、許信良、前國民黨主席朱立倫、前立委吳志揚、許信良姪子許應深，出席新書發表會。（顏麟宇攝）

而針對藍白兩黨主席同時也在舉行會面，媒體詢問，許信良對於聯合政府有何看法？許信良對此表示，​他不知道藍白的談論內容是什麼，所以無法評論，但台灣的政治可說「非常特殊」，各自有不同的認同，而且勢均力敵。

許信良指出，所以他過去就曾經主張，台灣其實最好仿效德國模式的「大聯合政府」，也就是兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心在內部政治上有任何的掣肘，「台灣需要一次真正的大聯合政府」。

