兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

（中央社雪梨20日綜合外電報導）由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十座海灘關閉。

法新社報導，一名男子今天在新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）衝浪時遭一隻鯊魚咬傷，這是新州過去48小時內記錄到的第4起鯊魚襲擊事件，有關當局認為他是遭一隻公牛鯊（bull shark）攻擊。

新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving New South Wales）表示，這名男子順利逃脫，僅受到「輕傷」。這個水上安全機構在聲明中說：「一名衝浪者通報看到一條鯊魚，從水中上岸時發現下半身受傷。據報他身上的任何傷口都是輕微的。」

這名衝浪者是新州過去48小時內第4名遭鯊魚攻擊的人。昨天，有兩人在雪梨北部海灘衝浪時遭鯊魚攻擊。在其中一起事件中，一名男子在曼里（Manly）衝浪時遭咬傷雙腿，情況危急。

幾個小時前，另有一名11歲男童在更北部海域衝浪時，遭鯊魚咬斷衝浪板，所幸毫髮無傷地逃出。

雪梨北部所有海灘現在都關閉，直到另行通知。

18日下午，一名12歲男童在雪梨港灣（Sydney Harbour）游泳時受到重傷。

新南威爾斯州水警指揮官麥納蒂（Joseph McNulty）警司表示：「警方趕到現場時，情況慘不忍睹。我們認為是類似公牛鯊的鯊魚襲擊那名男童的下肢。」他昨天向媒體表示：「那名男童目前正在與死神拔河。」

路透社報導，鯊魚行為學者兼專家佩平-內夫（Chris Pepin-Neff）在「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）的專欄文章中寫道，鯊魚通常不會攻擊人類，但混濁的海水會降低他們的能見度，增加牠們碰觸到某些東西的機率，此時「牠們會出於防衛或好奇地咬一口，接著再咬一口」。

他又說，大雨也會導致流入海水的汙水增加，吸引鯊魚所捕食的餌魚聚集。

根據保育團體的數據，澳洲每年發生約20起鯊魚襲擊事件，其中致命案例不到3起。相比之下，澳洲海灘的溺水死亡人數遠高於這個數字。（編譯：張曉雯）1150120