兩天內兩媒體公布高市長民調差異大 柯志恩指TVBS與她觀察較一致

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／高雄報導

TVBS民調中心今（1）日發布最新民調顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，將以42%小幅領先柯的40%，僅差2個百分點；若由許智傑、邱議瑩、林岱樺代表，則都落後柯志恩7至10個百分點。相較《上報》兩天前日公布民調柯志恩揭落後綠委都25個百分點左右，柯志恩說，T台民調與她觀察的趨勢比較一致。

國民黨立委柯志恩。（圖／柯志恩辦公室）



《上報》29日公布民調指出，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑領先柯志恩的差距都超過25個百分點，且由邱議瑩對柯志恩取得51.9%的支持度，微幅領先其他3位綠營參選人，且與賴瑞隆、許智傑的支持度落差都在誤差值。該民調還顯示林岱樺領先柯的差距不到25個百分點，是領先柯志恩最少的。

柯志恩說，任何的民調她都尊重，合理的民調也都會來做參考。針對今天T台公布的民調，相較於前兩天《上報》所公布的，跟她觀察的趨勢是比較趨於一致的。而且該民調是長期來做這個追踪調查，可以透過這次的民調跟上一次的民調來做對比，提供未來做參考。

柯志恩說，這份民調公布之後，會根據裡面的細項參考，需要再去做加強的，再跟民眾做溝通的，都會努力去做，希望能夠贏得更多民眾的一個認同。



