兩天內發生兩起！泰國再爆起重機掉落砸車釀2死

泰國15日再度發生高架起重機掉落砸車的意外，位於曼谷附近的拉瑪二世高速公路高架橋工地，一台起重機突然掉落，砸中底下行駛的汽車，掉落瞬間的驚悚畫面，全被後方的行車記錄器拍下，此次事故造成至少2人死亡、多人受傷。

高架橋上的巨型起重機突然倒塌。圖／美聯社

事件發生在當地時間15日上午9點左右，一台在高架橋上的巨型起重機突然倒塌，底下許多車輛被波及，現場塵土飛揚，至少2輛車遭到壓毀，導致2人死亡，多人受傷。不過這已經是兩天內第二起類似事故，泰國東北部14日才發生高鐵建設工程路段起重機倒塌意外，當時砸中一列行駛中的客運列車，造成至少32人死亡，66人受傷。

國際中心／張立德 責任編輯／馮康蕙

