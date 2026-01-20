兩天內第二起！西班牙再傳火車出軌 至少1死14傷

即時中心／林耿郁報導

西班牙加泰隆尼亞當局表示，一列通勤列車昨（20）晚在巴塞隆納西側出軌，造成駕駛身亡，至少14名乘客受傷，目前已無乘客受困；但這是西班牙短短兩天以內發生的第二起嚴重火車事故。

禍不單行！BBC報導，加泰隆尼亞應急部門表示，事故在傍晚發生於赫利達（Gelida）與聖薩杜爾尼（Sant Sadurní）間鐵路路段，屬Rodalies通勤系統。根據初步資訊，列車撞上跌落軌道的擋土牆後出軌。

傷勢程度正由醫療人員評估。緊急服務部署11輛救護車於現場救治，消防部門派出35組人員協助，並在救出一名受困乘客後宣布列車內已經無人，後續進行地面區域清查，以尋找是否還有其他傷亡者。

事故發生時，西班牙東北部正受強降雨與風暴影響，東部與西北沿岸多地發布氣象警報，巴利阿里群島米諾卡（Menorca）沿岸亦出現數公尺高巨浪，西班牙庇里牛斯山脈（Pirineos）則有降雪。

本次事故發生兩天前、1月18日，安達魯西亞自治區亞達穆斯（Adamuz）才發生高鐵對撞事件，造成至少42人死亡，被視為近十多年最嚴重的西班牙鐵路事故之一。





