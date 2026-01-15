兩天兩起致命事故！泰國ITD承建工地再奪命 高架橋起重機墜落釀2死

泰國拉瑪二世高速工地再爆工安事故，ITD承建高架橋起重機墜落砸車，釀2死多人傷。（圖／達志／美聯社，下同）

泰國最大建設商之一、屢傳致命工安事故的「義大利泰建築公司」（Italian‑Thai Development Plc，ITD）再度釀禍。該公司今（15日）承建的拉瑪二世高速公路高架橋工程於上午9時許發生起重機連混凝土樑柱墜落事故，砸中橋下行駛車輛，造成至少2死多傷。更令人震驚的是，ITD僅在昨日（14日）所參與聯營承建的泰中高鐵工地也發生起重機倒塌意外，釀32死64傷，連兩日命案再度引爆輿論對該公司工安紀錄與政府監管的嚴重質疑。

肇事單位義泰發展公司（ITD）再陷工安風暴，屢傳致命意外引發輿論質疑。

根據《Nation Thailand》、《法新社》等外媒報導，事發地點位於曼谷郊區龍仔厝府巴黎花園酒店前，有民眾的行車紀錄器拍下起重機墜落驚悚畫面，施工現場瞬間塵土飛揚、瓦礫四散，現場車流混亂，民眾驚呼「差點喪命」。警方與救難人員接獲通報後立即趕往現場救援。

肇事單位ITD再陷工安風暴，屢傳致命意外引發輿論質疑。（圖／翻攝自X，@prdthailand）

根據現場畫面顯示，坍塌的起重機殘骸壓毀兩輛汽車，路面散落碎石與建材，拉瑪二世高速公路長年由ITD負責施工，卻屢傳重大意外，去年3月同路段高架橋便曾因施工失當倒塌，釀成6死24傷慘劇，該路段也因此被外界稱為「死亡之路」、「無限施工公路」。

泰國交通部副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）等官員已親赴事故現場，表示將全面查明事故成因，釐清是否為意外或存在其他影響因素，並要求相關單位配合調查，以盡速還原真相與責任歸屬。

ITD在國內外均因多起重大工地事故而遭抨擊。昨日發生在泰國東北部的泰中高鐵施工現場，一台起重機在架設過程中突然倒塌，砸中一列行駛中的列車，導致慘重傷亡。該工程由ITD與中國中鐵十局泰國分公司（CREC）組成聯營體共同承建，目前官方仍在調查事故成因。

ITD參與的高鐵工程昨日也傳起重機倒塌，造成32死64傷，兩日連爆重大傷亡事故。（圖／翻攝自X，@ThaiEnquirer）

