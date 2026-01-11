兩天同一時間「氣溫差6度」！鄭明典曝關鍵原因：並非有暖空氣

生活中心／黃依婷報導

今（11）日大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及宜蘭低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨臺南以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率。前氣象局長鄭明典也曬出昨日與今日的氣溫分布圖，曝光「明顯差異」的關鍵原因。

今日同一時間，基隆清晨有16.7度。（圖／翻攝自中央氣象署）

鄭明典發文曬出溫度分布圖，上方可見，兩天同一時間、地點，但氣溫竟可以相差4到6度左右，他也透露，差異明顯的氣溫分布，並非有暖空氣來，關鍵還是雲量的變化，在他看來「有人形容，雲是大地的暖被，還蠻貼切的」。

鄭明典表示，早期全球暖化的科學爭議，最大的不確定性就是雲量的變化，到底全球暖化會如何影響雲量？除了暖化之外，還有其它可以影響雲量的因子嗎？這兩個科學議題，其實並沒有完全解答。

根據中央氣象署預估，13日東北季風稍增強，14日東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區及13日中部以北山區亦有零星短暫雨。

