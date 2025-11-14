兩天打80通！電話騷擾前男友新歡 她還辱罵偷情小三慘了

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名蕭姓女子，先前與男友協議分手，她認為對方愛上公司女主管小萱（化名），連續2晚打電話嗆聲，其中1天就打了近50通，總計80通騷擾電話，後來她又在網路辱罵小萱是偷情小三；儘管蕭女騷擾對象並非前男友，仍被檢方依跟騷法起訴，台北地院審結後判蕭女2月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，去年3月間，蕭女分手後發現，男友竟開始與公司女主管小萱交往，懷疑2人早有曖昧，她先撥打10幾通電話給對方，小萱回撥電話詢問，蕭女竟嗆：「要妳好看」，隨後蕭女又打了3通電話辱罵對方。

隔天下午時分，蕭女將手機門號隱藏後，10多分鐘內連打18通電話，到了晚上11時40分到凌晨4時，她又撥打近50通電話，令小萱不堪其擾；蕭女再到小萱公司臉書專頁留言，並公然指控小萱介入自己感情，小萱忍無可忍報案並提告。

檢方認為，雖然與蕭女有感情糾紛的是前男友，但女主管屬於與特定人社會生活關係密切之人，仍在跟騷法保護範圍，遂依法將蕭女起訴；蕭女應訊時坦承犯行，並當庭表示悔意，法官改以簡易判決處刑判蕭女2月徒刑，得易科罰金，全案確定。

