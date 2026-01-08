兩女交鋒！林淑芬槓「陳九條」批代孕草率 陳昭姿嗆：正副總統都支持

記者簡浩正／台北報導

兩女交鋒！立法院衛環委員會今（8）日逐條審查《人工生殖法》修正草案，現場民進黨立委林淑芬與民眾黨立委陳昭姿激烈交火，林淑芬針對代孕條文過於簡略，當場狠嗆陳昭姿為「陳九條」，質疑無法保障母子權益；陳昭姿則在台下舉起總統賴清德、副總統蕭美琴早年連署代孕法案的手板，回擊綠營：「難道在罵賴清德沒女權概念？」

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「人工生殖法」修正草案，朝野修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。

林淑芬在程序發言時，質疑本次變更議程納入代理孕母章節太過倉促，點名陳昭姿所力推的代孕相關規定竟只有短短九條條文，狠酸陳為「陳九條」。她氣憤表示，代理孕母與孩子都是生命，涉及極大的倫理爭議，社會不能接受用僅僅九條條文就草率將其合法化。

面對指責，陳昭姿隨即在台下舉起預先準備好的手舉牌反擊，牌面上標示著現任總統賴清德與副總統蕭美琴在擔任立委期間，亦曾提案或連署修訂《人工生殖法》納入代孕相關內容，陳昭姿高喊：「正副總統都支持代孕！」

立委范雲則緩頰並指出，不應拿十多年前的立委提案來代表現任總統的立場。強調國際社會對代理孕母的態度在過去十年內已有劇烈變革，呼籲討論應回歸當前的社會現況與倫理風險，而非流於跨時空的政治口水戰。

衛福部長石崇良稍早受訪時表示，《人工生殖法》修正草案對人工生殖下的子女的最佳利益，把權益保障明文入法，同時也加強生殖機構的平時管理。但政院版不涉及代理孕母的議題，因為目前在社會上還有一些爭議，需要更多的時間來凝聚大家的共識。

