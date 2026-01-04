兩女嫌足湯公園「水質髒」！ 兩夫替妻出氣變全武行

兩名女子的丈夫各自為自己的老婆出氣，爆發衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





天冷泡溫泉，卻上演全武行！新北萬里知名的足湯公園，兩名女子來這裡泡腳，卻因為佔位問題，吵了起來！兩名女子的丈夫各自為自己的老婆出氣，爆發衝突。他們跟警方表示，先前就因為佔位問題埋下不滿，後來女子聽到對方嫌棄水質髒，又再吵了起來。最後演變成兩人的丈夫都替妻子出氣，打了起來，還因此被社維法送辦。

冷冷的天有人泡腳，讓身體暖起來，卻有人展開激烈肉搏戰。勸架民眾vs.衝突民眾：「大哥放手，放開啦，（啊），你住手。」

這全武行越演越烈，一旁民眾無法再看戲，也上前相勸。勸架民眾：「文明一點＊2。」

一群人最終不歡而散，失控打鬥不是在格鬥場，而是在萬里知名溫泉公園。

溫泉公園泡湯區清潔員：「一方說水很髒，一方跟她說不是，就這樣起口角。」

事情發生在新北市萬里，冷氣團來襲，足湯公園人潮滿滿，不過卻有民眾疑似因為懷疑泡湯池水質不佳，被其他遊客糾正，雙方爭執爆發口角，演變成兩人的丈夫都幫愛妻站台，演變成肢體衝突。

泡腳遊客：「大家來這裡，就是快樂啊，大家就是開心來這，來這裡泡泡腳啊，這樣吵下去，覺得不好啦。」

新北萬里這個足湯公園就在台二線基金公路旁，交通方便，停車、泡腳都是免費，不少家長也會趁著假日帶小朋友來朝聖，一早9點多泡湯池邊就滿滿都是人，這回有遊客認為泡腳水髒，不過周遭都有放「入池前先洗腳」的告示，如今四人為了洗腳水爆發衝突，都被帶回管束，但先不論水質，泡腳想放鬆，這下觸法也壞了興致。

