台中街頭發生一起千萬現金搶案，兩名嫌犯於7月6日晚間在西屯區埋伏，持空氣槍和開山刀搶走一名自稱生意人的被害者所攜帶的1061萬元現金。嫌犯逃往高雄後，警方冒著颱風丹娜絲帶來的風雨，歷經25小時追捕成功將兩人逮捕，但僅查扣到13萬元。法院考量犯罪情節，依攜帶兇器強盜罪判處兩名嫌犯各8年4月有期徒刑。嫌犯聲稱是受到網路上化名「MU云端-馬云」的人指使，但拒絕供出上游身分。

兩嫌埋伏搶千萬！男徒步面交「頸部抵刀」 警追回13萬判8年。(圖／TVBS)

台中街頭發生一起千萬現金搶案，兩名嫌犯於7月6日晚間在西屯區埋伏，持空氣槍和開山刀搶走一名自稱生意人的被害者所攜帶的1061萬元現金。嫌犯逃往高雄後，警方冒著颱風丹娜絲帶來的風雨，歷經25小時追捕成功將兩人逮捕，但僅查扣到13萬元。法院考量犯罪情節，依攜帶兇器強盜罪判處兩名嫌犯各8年4月有期徒刑。嫌犯聲稱是受到網路上化名「MU云端-馬云」的人指使，但拒絕供出上游身分。

廣告 廣告

兩嫌埋伏搶千萬！男徒步面交「頸部抵刀」 警追回13萬判8年。(圖／TVBS)

這起搶案發生在今年7月6日晚間10點多，地點位於台中西屯區的一處社區前人行道。當時被害人徒步到場準備與他人面交，兩名嫌犯則停車在紅線處埋伏。當被害人抵達現場後，嫌犯立即持空氣槍和開山刀抵住被害人的頭部和頸部，搶走其身上2個手提袋和1個背包，內有現金共計1061萬元。

嫌犯埋伏搶千萬 警風雨中追捕 僅剩13萬元。(圖／TVBS)

搶劫得手後，嫌犯開車從台中南下逃往高雄。當時正值中颱丹娜絲襲台，警方冒著風雨展開追捕行動。由於天氣惡劣，嫌犯一度因風雨過大而中斷逃亡，躲進一處涵洞等待天氣穩定後才繼續逃跑。經過25小時的追捕，警方最終成功逮捕兩名嫌犯，但只查扣到13萬元現金。被捕後，兩名嫌犯向警方表示，他們是在通訊軟體Telegram上接獲化名「MU云端-馬云」的人指示到場搶錢，並稱逃亡過程中已將搶得的錢上交。然而，即使落網，兩人至今仍拒絕透露上游人物的身分。

嫌犯埋伏搶千萬 警風雨中追捕 僅剩13萬元。(圖／TVBS)

台中地院行政庭長兼發言人黃玉琪表示，法院在斟酌被告兩人的動機、目的、手段及參與情節等各方面因素後，對兩名嫌犯各量刑8年4月有期徒刑。法院審理認為，雖然案件中有線上第三人「MU云端-馬云」共同犯罪，但實際實施強盜的只有被逮捕的兩名嫌犯，因此各依攜帶兇器強盜罪處以刑罰。

至於被害人自稱是生意人，卻在深夜提領上千萬元現金上街面交，又被精準鎖定搶劫，是否涉及「黑吃黑」，檢警目前仍在持續調查釐清中。

更多 TVBS 報導

家屬屢求助無用「獨居男」終釀砍人慘劇 被害者：他會找上其他人

大阪超市遭「白色面具男」持刀搶劫！ 女店員嚇到尖叫

男匯53筆100元稱被騙報警 「53帳戶全凍結」 生技公司營運慘卡關

妻忘鎖門！22萬包+現金遭竊 暖尪一句話 妻：嫁對人了

