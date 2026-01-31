兩子疑遭母餵藥亡 前夫男友都現身殯儀館相驗

女子的前夫跟現任男友都到殯儀館陪同相驗。（圖／東森新聞）





台中市西區今（31）日發生震驚社會的人倫悲劇，31歲女子疑似鬧分手想不開，竟餵食2名年幼兒子不明藥物，導致8歲及3歲的兒子送醫不治，檢警會同法醫在14時左右對男童遺體進行相驗，女子的前夫跟現任男友都到殯儀館陪同相驗。

男友、前夫現身殯儀館

身穿咖啡色外套、配戴粗框黑色眼鏡的男子，是8歲男童的父親，另一名身穿藍色上衣、戴著耳環的男子則是3歲男童的爸爸，其中現任男友自殯儀館辦公室走出後，隨即由禮儀人員帶離，神情十分低落。

台中人倫悲劇

台中西區一名31歲女子精神狀況不佳疑似患有憂鬱症，平時沒有工作，主要由現任男友負擔家計，她與前夫離婚後8歲長子跟隨前夫生活，寒假期間才返家與母親同住，沒想到短短幾天便發生憾事。

而女子事後情緒失控，至今無法清楚交代案發經過，對是否餵藥、餵了什麼藥物皆稱「不知道、忘記了」，檢警只能透過解剖釐清，後續將朝殺人罪方向偵辦。

社會局表示，接獲通報後已派遣社工介入，提供家屬必要協助與後續安置，兩名無辜幼童尚未來得及體驗世界，卻遭母親奪走生命，令人不勝唏噓。

