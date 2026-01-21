兩寶爸不倫小三！竟向親哥炫耀：弟弟夠長 正宮氣炸
桃園一名兩寶爸阿宇與女子莉莉（均為化名）發生婚外情，期間發生多次性行為，甚至向親哥哥炫耀性事細節，正宮小美（化名）發現後，心碎求償50萬元。最終法院判處阿宇和莉莉需賠償20萬元精神慰撫金。
判決書指出，小美與阿宇於2014年5月28日結婚，並共同育有2名子女，原以為家庭生活平穩幸福，不料2023年起，阿宇卻與莉莉發生多次性行為，小美發現後憤而提告求償50萬元精神慰撫金。
阿宇辯稱兩人僅是借貸關係，並無不正常往來，不過對話紀錄顯示，阿宇曾向莉莉表示「想妳這還要問嗎」，莉莉則以「寶貝我想要」、「妹妹燙燙、跳跳跳」等露骨言語回應，此外莉莉曾一度因兩人的關係感到不安表示「沒關係那不打擾了！你真的太過分了！莫名奇妙的給我背上小三罪名，然後就這樣一刀兩段」。
人夫向親哥哥炫耀對話
此外，阿宇竟將自己與莉莉的私密對話擷圖分享給親哥哥，內容提及「跟你說！真的真的很喜歡你的弟弟，讓我很爽，不太大又夠長哈哈」，法官認定兩人的交往早已逾越一般社交範圍。
法官經審理，即便小美與阿宇已於2025年10月正式離婚，但阿宇在婚姻期間的不忠行為，對小美造成的精神痛苦事實明確，已達到破壞婚姻共同生活圓滿及幸福之情節重大程度，並非單純借貸關係。
最終法院認為，考量小美與阿宇結婚多年且育有幼子，卻因莉莉介入導致婚姻破碎，法官在參考兩造的稅務財產明細與職業收入後，裁定阿宇與莉莉應連帶給付20萬元精神慰撫金。
