兩對心碎父母再度引發廢死爭議 民進黨實質廢死政策還要演多久？

昨天兩對分屬加害者和被害者家屬的父母，分別在攝影機前傷心落淚，身為北捷隨機殺人犯嫌的張文父母首度公開露面並發表談話，連說4次對不起並鞠躬下跪向社會道歉；至於喧騰一時的新北校園割頸案同天二審宣判，法院判處郭姓乾哥12年徒刑、林姓乾妹11年徒刑，楊父得知判決結果後哭到全身顫抖，痛訴「台灣司法已死」，《少年事件處理法》將他打得遍體鱗傷，楊父認為郭姓主嫌最快4年即可出獄，「凶手出來我可能是第一個被殺的」，對於未來安全感到極度不安。

楊父質疑現行少事法高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，反讓被害家庭長期活在恐懼之中，楊父激動痛哭表示「少事法不讓我知道凶手資料，卻把我們家的地址、資訊全部給一個殺人犯知道，這樣是保護誰？」，同時依少事法規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表主嫌郭姓乾哥即使被判刑12年，最快4年後就有機會假釋出獄，屆時即使犯罪，仍屬於未成年犯，楊父難掩悲憤道：「你叫我怎麼辦？準備去死嗎？這算甚麼法律？」

楊父提到審訊過程中，兩名被告從未表示悔意，「大搖大擺」進入法庭，直到法官引導才開口道歉，如何讓被害者家屬原諒包容，同時案件偵辦期間，凶手曾在警局恐嚇祕密證人，嗆聲：「等我出去你就知道」，更讓家屬加深對制度的不信任。楊父的悲痛，為人父母感同身受，然而各國對於少年犯保護與刑度酌量，一直以來也都是兩難的課題。

相較於以跳樓輕生的張文犯案時已27歲，同時與家人超過兩年斷聯，張文父母的跪地道歉，以及餘生將背負加害者家屬的十字架，也讓人感到不忍。然而每每重大社會事件，廢死議題再度引起民眾關注，即使大多數民意反廢死，民進黨政府亦未宣布廢死，但實質上卻是施行廢死政策，面對目前犯下重大案件定讞的36名死刑犯，有的甚至已關押30年，法務部就是不執行槍決，即使面對立委王世堅的質詢，法務部長鄭銘謙依舊不正面回應。

王世堅強烈抨擊廢死是「假仁假義、欺世盜名」，甚至是集體的虛偽，王世堅表示每年法扶15億元預算，其中8成12億元的經費，是用在聘請律師為加害人辯護，這樣的人權還不夠嗎？王世堅主張殺人償命是千古不變的定律，並認為法律應該優先保障民眾的安全，而不是過度保護剝奪他人生命的罪犯。

不過對於民進黨來說，除了王世堅敢正面挑戰廢死議題，其他綠營民代集體噤聲，主要就是廢死和反核，一直以來是民進黨的神主牌，也因此執政者明明知道大多數民意的傾向，卻不敢直接碰觸這兩大議題，導致每每重大犯罪產生時，社會集體憤怒就猶如老調重彈，在當局者的漠視下激不起一點漣漪。

