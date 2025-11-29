兩岸三方協會攜手 第4屆福品博覽會再添重磅

福州市台灣同胞投資企業協會（簡稱「福州市台協會」）、福建省老字號協會、福州市小吃協會三方戰略合作簽約儀式隆重舉行。

在第四屆福品博覽會的熱烈氛圍中，福建老字號嘉年華暨福見好生活樂享大賞於海峽會展中心迎來高光時刻———福州市台灣同胞投資企業協會（簡稱「福州市台協會」）、福建省老字號協會、福州市小吃協會三方戰略合作簽約儀式隆重舉行。

此次簽約以「讓老字號走出去，讓台胞台企走進來」為核心。福州憑藉深厚的美食文化底蘊與豐富的餐飲產業資源，成為連接海峽兩岸飲食文化與經濟合作的重要樞紐。福州市台協會深耕台灣市場鏈接與資源整合多年，擁有成熟的海峽兩岸資源對接渠道；福州市小吃協會紮根本地，在餐飲資源整合與本土美食文化傳承方面積累了豐富經驗；福建省老字號協會則匯聚全省優質老字號品牌，在品牌培育、文化傳承與市場拓展領域成果卓著。

三方此次攜手，既是對福州「兩岸美食交流橋頭堡」定位的深化實踐，根據合作規劃，三方將圍繞四大核心方向展開深度合作：一是推進福建老字號「走出去」專項推廣，組建「福建老字號台灣推廣聯盟」，通過市場調研、渠道對接、資質辦理、產品本地化改良等舉措，助力福建餐飲及食品加工類老字號品牌通過展會入駐、商超合作、電商運營等多元模式拓展台灣市場，並聯合舉辦「福建老字號台灣巡展」「閩台老字號品鑑交流會」等活動，提升品牌在台知名度與認可度；二是搭建台胞台企「走進來」合作橋樑，篩選優質台企及創業項目與福建老字號結對，共同開發文創產品、美食研學線路，藉助短視頻、直播等新媒體傳播品牌故事與傳統技藝，同時引入台灣先進運營管理經驗，助力福建老字號數位化轉型；三是制定《兩岸美食品牌執行標準》，由協會專家、行業骨幹及法律顧問組成專項委員會，從食材採購、生產加工、烹飪技藝、服務流程、食品安全等多維度構建科學規範的標準體系，並通過試點推廣、培訓認證等方式引導兩岸餐飲企業規範化經營；四是推動重點企業結對合作，其中福州華雲新合運營管理有限公司與福州達道餐飲有限公司將攜手落地兩岸美食品牌標準，搭建線上服務平台並開展試點實踐，福州台料大王餐飲管理有限公司與福州尚干餐飲管理有限公司則將聯合推廣「閩狀元」品牌，助力其拓展台灣市場並實現連鎖化發展。

此次簽約儀式作為第四屆福品博覽會「福建老字號嘉年華」的核心環節，不僅為展會注入了兩岸合作的強勁動能，更翻開了閩台美食文化交融與產業協同發展的新篇章。三方將以此次合作為起點，持續深化兩岸餐飲產業資源整合，推動行業標準共建與品牌共育，讓閩台美食成為連接海峽兩岸情感的紐帶、促進經濟文化交流的橋樑，為兩岸融合發展貢獻更多「美食力量」。