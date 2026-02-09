兩岸主張頻惹議 蕭旭岑：「我是台灣人、也是中國人」是好事

國民黨副主席蕭旭岑接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極推動兩岸互動，更主張「台灣人應接受自己是中國人」、「如果回歸中華民國《憲法》規定，我們也是所謂的中國人。」國民黨副主席蕭旭岑今（9日）受訪再表示，在兩岸政治分歧尚未解決前，身分問題勢必持續被討論，但他個人立場明確，認為「我是台灣人，也是中國人」本身是一件好事，且立場屹立不搖。

蕭旭岑接受《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪，談及「統戰」議題。蕭旭岑表示，所謂「統戰」在中華民國法律體系中，並沒有明確的法律定義，相關指控與批評，恐已被過度政治化。統戰的本質是將對方「拉過來」的過程，若能讓中國觀光客來台，親眼看到台灣的民主制度與言論自由，反而是一種台灣對對方的統戰，「為什麼不敢？」，若台灣真的有自信，應該不需要害怕相關交流。

蕭旭岑進一步表示，若民進黨政府以「統戰」之名，對國人產生恐嚇效果，讓民眾不敢前往中國，也同時阻止中國居民來台旅遊，這樣的作法是在削弱交流，而非強化台灣的制度優勢。他認為，能夠吸引對方、影響對方，正代表台灣制度的卓越性，「為什麼連最基本的信心都沒有？」

另就曾提及「一國兩區」引發爭議。蕭旭岑指出，我國大陸委員會網站中能找到一份2002年4月4日的公開紀錄，內容顯示時任陸委會主委的蔡英文曾表示，「一國兩區，就是我們現行體制不能改」。該段發言是在蔡英文擔任陸委會主委期間所公開表述，相關內容目前仍可在陸委會資料中查詢。

針對鄭麗文的「兩岸和平框架」。蕭旭岑表示，這是一個保護台海穩定與安全的設想，但必須等到國民黨重新執政後，才有可能實際展開。他說明，相關構想的核心，在於兩岸若能在「各自的憲法與規定」之下進行互動，彼此可以承認「同屬一個國家、但目前處於分治狀態」的現實，進而維持台海的和平與穩定。

蕭旭岑表示，若中國願意在這樣的基礎上，與台灣共同維持台海和平穩定，所謂的「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。兩岸在各自憲法體制中，本就涵蓋對方的存在，因此台灣使用「大陸地區」與「台灣地區」的概念，而中國方面則認為台灣屬於其地區之一，這樣的認知基礎正是所謂「和平框架」的內涵。

蕭旭岑強調，國民黨啟動國共智庫平台與論壇，並非取代執政黨角色，而是希望在非執政的情況下，為台灣產業與民眾尋找出路。他坦言，國民黨無法實際負起維護台海和平穩定的安全責任，但仍有責任協助產業與民眾回應其現實訴求。

針對鄭麗文提及「我們是中國人」引發討論。蕭旭岑表示，民眾黨前主席柯文哲過去曾說過：「在文化上、在認同上，我當然是中國人，但在政治上我們是有分歧的」，相關議題之所以引發爭議，關鍵在於民進黨過去10年甚至20年，透過政治操作，試圖將「我是中國人」等同於「我是中華人民共和國人」。

蕭旭岑表示，民進黨長期強調「中國就是中華人民共和國」，等同於將「中國」的概念拱手讓人，而依據中華民國憲法的規定，國家架構本就涵蓋「大陸地區」。

蕭旭岑主張，在文化、認同、血緣、歷史以及中華民國憲法的脈絡下，無法否定「中國人」的身分；但在政治分歧上，民進黨的恐嚇與誤導，讓「中國人」被簡化成「中華人民共和國人」，導致社會討論失焦。

蕭旭岑最後指出，由於國際上已有一百多個國家承認「一中」為中華人民共和國，這樣的國際現實確實會讓台灣政黨與政治人物在表述上有所顧慮，這一點他可以理解，但他仍重申，基於中華文化與文明的延續，仍認為自己是中國人。

