兩岸互比GDP 陸委會：台灣人均GDP表現更好

針對中國國台辦所謂台灣GDP不如中國許多省份的說法，陸委會副主委梁文傑今天(11日)回應表示，因為人口數量因素，大陸某些省份的GDP總量確實超越台灣，不過，從人均GDP以及貧富差距的角度來看，台灣的表現比較好。

賴清德總統日前在紐約時報的專訪中表示，中國目前經濟非常不好，台灣樂意幫助中國解決他們面臨的各項經濟問題。賴總統這段受訪內容引來國台辦批評，還稱台灣今年的GDP不如大陸許多省份。

梁文傑指出，台灣人均GDP將近3萬8,000美元，大陸約1萬3,800美元；再以整體GDP約為台灣2倍的廣東省為例，廣東省的人均GDP約1萬5,000美元，與台灣相比仍有不小差距。

關於國台辦批評我方禁止「小紅書」一事，梁文傑再度強調這是基於打擊詐騙才做出的決定，與兩岸政策沒有任何關係，也希望國人支持政府這項作為。梁文傑說，反觀國台辦，當記者提出「臉書」問題時，國台辦發言人就吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話，還是一席話」。

有關內政部將修法，規範地方縣市首長、涉及國安公務員申請赴陸探親、探病、奔喪的親屬由四等親內改為三等親內一事，梁文傑指出，因為「四等親」包括表哥、表妹，實務上發現有些公務員在「濫用」這個四等親的規定，所以政府經過很多討論後才決定改為三等親，相信新規定將會比較符合社會一般觀感。

另外，政府已審查同意台北市長蔣萬安率團出席預定27日、28日在上海舉辦的「雙城論壇」，梁文傑對此再次說明，陸委會有提醒北市府要聚焦市政交流，若有變更行程，應於事前申報，並重申兩岸條例裡的既有規範。

至於外界認為本次論壇行程「壓縮」是受到兩岸政治氛圍影響之類的說法，梁文傑表示，沒有人規定雙城論壇要舉辦幾天，相信蔣萬安也不會考慮兩岸政治氛圍，陸委會對於論壇的召開天數沒有特別評論。