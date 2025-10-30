兩岸交手有如「義和團大戰鋼彈」？涉台學者：對台加大促統壓力、未來對台灣朝野都是考驗

今年是抗戰勝利與台灣光復80週年，中共官方也高調設立「台灣光復紀念日」，加上近期隨著國民黨新主席人選塵埃落定，兩岸民間和學界也默默地開始恢復交流。在日前由北京清華大學台灣研究院，藉由成立25周年的名義所舉辦的「兩岸關係新形勢學術研討會暨清華兩岸論壇」上，雙方一改過去的緊張關係，彼此釋出了不少善意。

不過，雖然代表官方的海協會沒有太多「激進」的論調，但中方學者對於目前兩岸關係的走勢看法不一。有與會者的專家學者認為，中方正在加強對台灣的「文攻武嚇」、也提高了促統的壓力。但與此同時，包含「大罷免」和國民黨主席選舉等事件，也降低了中方對於台灣問題的心理壓力，值得外界關注。

