兩岸交流合作前瞻論壇登場 蕭旭岑曝三主題

▲國民黨副主席蕭旭岑將率團參加國共智庫交流。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，將在2月2日至4日，到北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，論壇將聚焦三大主題，觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展。他也提及，這次論壇是個開始，希望未來有更多交流合作，促進兩岸和平發展。

國民黨副主席蕭旭岑、國家政策研究基金會副董事長李鴻源今天上午召開記者會，宣布國共智庫交流論壇舉行的消息。

蕭旭岑指出，受國民黨主席鄭麗文指示，即將在2月2日至4日，與李鴻源、40幾位專家學者，到北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，鄭麗文特別重視論壇，希望討論兩岸特別關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包含氣候變遷、防災、能源、AI發展，以及台灣產業急需發展問題，例如觀光、旅遊產業交流合作，希望兩岸更多對話交流合作。

廣告 廣告

蕭旭岑說，在雙方共同磋商下，此次論壇將聚焦三大主題，觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等議題。 過去國民黨執政期間，兩岸堅持九二共識、反對台獨上，推動許多造福老百姓交流合作，包括馬英九任內23項協議，包含ECFA，民進黨照單全收，證明兩岸大交流、大合作，完全符合兩岸人民利益。

蕭旭岑感嘆，民進黨執政10年，兩岸交流幾乎完全中斷，很多產業來跟國民黨陳情，大家都希望國民黨幫忙找出路，希望恢復兩岸交流，協助產業恢復生機，也對台灣民眾民生經濟有所助益，國民黨絕對是站在老百姓這邊，當前主流民意，是希望兩岸儘速恢復交流。

蕭旭岑說，去年下半年有很多民調，都顯示超過八成民眾希望兩岸維持溝通管道，國民黨是順應民意，這次論壇是個開始，希望未來有更多交流合作，促進兩岸和平發展，這次鄭麗文也拜託李鴻源，在防災、能源議題上是權威，這次也安排參訪AI人工智能、碳中和等，到北京清華參訪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

卓榮泰稱「台灣」101 凌濤酸：裝瘋賣傻卡位台北市長候選人

封殺軍購換論壇交流？國民黨轟「惡意謠言」：已決定提告

助理費除罪化拚三讀 牛煦庭：一分一毛錢都不會進到立委口袋