兩岸交流 不是吃豆腐

日前賴總統接受《紐約時報》視訊專訪，這在台灣逐漸失去白宮關注而邊緣化，賴總統必須透過向美媒「投書」才能將觀點公諸於國際時，是很好的機會。可惜訪問者問的專業，賴總統的回答卻過於空泛或實問虛答，迴避了一些關鍵性問題。

唯一讓人印象深刻的是尾聲。賴總統指出，中國目前的經濟非常不好，「台灣很樂意幫助中國來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。偏偏就是這個回答，暴露出幫賴總統擬稿的國安團隊對國際經濟的無知及對兩岸議題的輕蔑。讓原本有望加分的訪問既無助改善兩岸關係，也無法提高台灣地位，甚至是拉低賴總統聲望的敗筆。

廣告 廣告

提問者的問題顯示他很清楚兩岸的經濟形勢：台灣經濟發展非常好，主要來自人工智慧的熱潮。所以才問「是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化」。賴總統的回答有些奇怪：「身為政治人物應該要採取各種措施避免人工智慧泡沫化。」這是科技、市場與金融的問題，如何用政治解決？

提問者的脈絡是：台灣今年搭上AI熱潮經濟才會好，會不會擔心明年？台灣供應鏈被拉到美國後經濟可能下滑，要如何因應？賴總統似乎並不了解問題，之後又強調台灣今年經濟成長率有7.37％，中國只4％點多，所以台灣可以幫中國解決經濟問題。這就更讓人啼笑皆非了。

大陸2024年GDP總量約18.74兆美元，即便2025年只增長4.5％，也增加了8433億美元。台灣2024年GDP約7956億美元，若2025年增長7.37％，也只增加586億美元，只約大陸的7％。台灣哪有能力幫對岸解決經濟問題？賴總統的國安團隊想趁機吃吃大陸豆腐，完全沒意識到兩岸經濟規模根本不是同個等級。

或許是在同溫層太久了，國安團隊已經不理解這世界有多大。《紐時》讀者多是國際高級知識分子，會看不出這種回答的空洞與無知嗎？賴總統如果面對國內支持者講這些還情有可原，但面對國際，只會讓識者嘲笑，同情者失望。

更重要的是，這種吃豆腐心態極為要不得。上月底賴總統在「青年論壇」上表示：「我們希望兩岸能夠透過交流取代圍堵、對話取代對抗，然後能夠發展出兩岸和平共榮這樣的目標」。這很好。但有吃豆腐的心態如何和大陸交流與對話？這正是賴政府兩岸政策施展不開的原因：表面說一套、實際做是另外一套。如果認為國際友人看不出來，會把錯都歸咎中國，那就是把別人當笨蛋了。賴政府這種壞習慣真的要改改了。（作者為台灣國際戰略學會執行長）