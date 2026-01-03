兩岸人民關係條例更名掀議 陳偉杰轟綠營意識形態提款機

（記者陳志仁／新北報導）民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除「國家統一前」及「地區」等用語，已獲 20 名綠委連署；對此，國民黨新北市議員陳偉杰痛批，此舉是「意識形態提款機」，嚴正譴責民進黨毀憲亂政。

圖／國民黨新北市議員陳偉杰痛批，此舉是「意識形態提款機」，嚴正譴責民進黨毀憲亂政。（新北市議員陳偉杰提供）

陳偉杰表示，民進黨在施政陷入僵局、2026 年九合一選戰逼近之際，再度操作高度對立的兩岸議題，試圖轉移執政無能焦點；他批評，民進黨不惜以挑釁兩岸現狀、衝撞憲政體制的方式，進行政治動員，將台灣 2300 萬人民的安全與未來，當成選舉籌碼的政治豪賭。

陳偉杰指出，《兩岸人民關係條例》的法理基礎，明確源自《中華民國憲法增修條文》第 11 條，憲法已清楚界定兩岸關係為「自由地區」與「大陸地區」；在憲法架構未變動之前，任何試圖在下位法中刪除「地區」概念、重塑兩岸定位的作法，皆屬明顯「違憲修法」。

陳偉杰強調，若民進黨真有政治勇氣與法理正當性，應堂堂正正提出修憲案，而非透過條例修法偷渡政治主張；「不敢修憲就修法偷渡，這是對法治精神最嚴重的褻瀆！這種沒頭沒尾的修法除了自嗨，只會留下法理上的無窮後患。」

陳偉杰質疑，民進黨主張將兩岸關係界定為「國與國」，現行行政體系勢必全面失序。既然將中華人民共和國視為「外國」，兩岸事務是否應全數移交外交部？陸委會是否還有存在必要？更點名有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧表態，是否支持此一修法？如果同意，請提案廢除陸委會！

陳偉杰直言，該提案選在2026選舉年提出，綠營再度祭出「抗中保台」的老招式，動機昭然若揭，是一場精心設計的政治表態秀，目的就是為了在大選年前夕進行政治表態，將在野黨抹紅為「中共同路人」，台灣人民早已看膩；呼籲立法院應回歸民生法案，而非成為個別立委收割政治聲量的舞台。

