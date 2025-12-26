《兩岸人民關係條例》修法 梁文傑：兩年來已有17位公務員赴中遭不當盤查

行政院會今（26）日討論通過《兩岸人民關係條例》修法，新增立委赴中也須要經過許可，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑（圖）下午於例行記者會中強調，自2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭不當盤查。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 行政院會今（26）日討論通過《兩岸人民關係條例》修法，新增立委赴中也須要經過許可，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑下午於例行記者會中強調，自2023年至今，已經有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭不當盤查，這次修法其實是保護公務人員。

這次《兩岸人民關係條例》的修法重點包括：公務員赴中全面採許可制，並完善特定人員赴中規範制度，立委、退離職未滿3年的縣市首長、核定國家機密、辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等，赴中前應經審查會審查許可。

梁文傑說，自2023年至今，就陸委會掌握已有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭有關部門不當留置盤查，甚至參加旅行團也有被多留置在當地的情況，還遭詢問在台灣的業務、同事資料與上下主管關係等。

梁文傑表示，透過《兩岸人民關係條例》針對公務員赴中的管制，其實是保護公務人員，因為赴中不再習以為常，是有其風險存在，他提醒過往曾有公務員以為利用週末休假時間前往中國不需經過機關同意，現在則修法明定需要獲得同意才能前往。

另外，修法也要求指標性的卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，規範對象增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官，受規範者也禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權的活動。

