兩岸企業家峰會閉幕 期許不確定中追求和平共榮

（中央社記者張淑伶南京17日電）2025兩岸企業家峰會今天下午閉幕。峰會台灣方副理事長毛治國說，中國大陸目前處於「不確定、難預料因素增多」時期，峰會成員更應保持定力，繼續追求經濟快速發展以及兩岸和平共榮的長遠目標。

毛治國17日下午在閉幕式上作2025兩岸企業家峰會年會會議總結。本屆年會主題為「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」。

他表示，過去一年多來，全球地緣政治和經濟情勢發生劇烈的變化，國際貿易秩序和產業分工格局也面臨嚴峻的挑戰，不只深刻影響大陸未來經濟與社會發展，並也影響兩岸經濟關係的走向。

他引用中國「十五五規劃（2026到2030年）建議」說，大陸目前的發展處於「戰略機遇和風險挑戰並存」及「不確定、難預料因素增多」的時期。「變局蘊含機遇、挑戰激發鬥志」，峰會成員更應保持定力、積極應變，繼續致力追求經濟快速發展，以及兩岸和平共榮的長遠目標。

毛治國總結各小組一年來的工作重點，並就小組未來的工作方向時說，能源小組推動的「古雷石化案」和「與寧德時代合作案」是中國國務院發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」中的兩個重點項目。

他說，其中「古雷石化案」是峰會推動的兩岸能源產業重大合作案，具有相當指標性。該案現在面臨若干經營問題，在小組居間協助下，目前有關碼頭、消費稅等訴求已獲得部分解決。峰會將持續關注並與福建方面進行諮商。

至於「與寧德時代合作案」，他表示，峰會未來將與福建和寧德方面，進一步討論閩台在電池能源、儲能技術、電池回收處理，以及零碳領域方面的合作構想，未來或可考慮採取在福建設立「零碳園區」的方式推動。

中國官方8月間公布「關於銀行保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，內容包括推動兩岸銀行保險業融合發展、深化閩台金融業務合作、提升對台金融服務質效、優化台胞金融服務體驗等。毛治國說，小組已進行研究並將相關意見提報峰會台方秘書處，未來注意後續發展。

此外，中國國務院2023年9月發布有關福建建設兩岸融合發展示範區的意見，同年12月國家藥品監督管理局於推出相關監管創新發展工作方案，國家衛健委和中醫藥局亦於2024年6月公布「15項措施」。毛治國表示，這些政策可能會給台灣醫療業者和從業人員在福建帶來「新的機遇」。小組將協助檢視內容，並提出應對意見。（編輯：邱國強）1141217