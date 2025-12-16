兩岸企業家峰會開幕 王滬寧唱多中國經濟重申一中

（中央社記者張淑伶南京16日電）中國全國政協主席王滬寧今天在2025兩岸企業家峰會開幕式致詞時，為中國經濟唱多，並重申「九二共識」和反對台獨，稱守護好「中華民族共同家園」，是每一個中國人的責任和生存發展尊嚴的保障。

2025兩岸企業家峰會上午在南京舉行開幕式，王滬寧致詞時說，「兩岸同胞都是中國人，兩岸經濟同屬中華民族經濟，民族興，國家強，兩岸同胞會更好」。

今年是中共20屆四中全會通過了關於制定「十五五」規劃的建議，王滬寧說，這對未來5年的方向做出頂層設計和戰略謀劃，亦將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，「為推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業開闢新前景」。

廣告 廣告

王滬寧強調，近5年來大陸經濟實現5.5%的平均增速，對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右，彰顯大陸經濟「基礎穩、優勢高、韌性強、潛能大」。十五五時期（2026到2030年）陸方將繼續秉持「兩岸一家親」理念，為全國台企提供更多發展機遇，助力台企融入新發展格局。

他說，「大陸和台灣同屬於一個中國，兩岸同胞是一家人，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園，是每一個中國人的責任和生存發展尊嚴的保障」。

他重申堅持「一個中國」原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，才能有利維護台海和平穩定，才能為台灣民眾及台企營造良好發展環境。任何破壞中國統一進程的外來干涉，必將遭到中國人民堅決反對。他宣稱，「我們有堅強的意志，堅強決心、強大能力捍衛國家主權和領土完整，實現祖國完整。」

台灣方理事長劉兆玄致詞時說，兩岸經貿往來對雙方都極為重要。中國大陸是台灣第1大貿易夥伴，台灣是大陸第5大貿易夥伴。近年來大陸產業結構快速提升，兩岸貿易也邁向高科技，機電、高新技術產品和零部件占比已超過2/3，反映兩岸產業高度互補融合。

他說，近3、4年來，國際經濟情勢和地緣政治發生劇變，國際貿易投資受到嚴重干擾，全球產業鏈被迫重組，大陸台商面臨嚴酷的挑戰，導致兩岸貿易和投資比重大幅下跌。然而，「台商對大陸投資貿易和產業分工的基本格局並未改變，台商仍將大陸視為重要的生產基地和市場」。

他說，「十五五規劃建議」是大陸未來產業發展的重要藍圖，也為兩岸產業擴大合作開闢了極為廣闊的新空間。今年兩岸企業家峰會年會訂定「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」的主題，期待峰會能落實「十五五規劃建議」「科技創新、新質生產力和高質量發展」的精神，加速促進兩岸產業「轉型升級」，全力推動「多產業鏈」創新合作。（編輯：陳鎧妤）1141216