兩岸企業對接活動 江蘇台辦新主任低調現身

（中央社記者張淑伶南京15日電）2025兩岸企業家峰會明天開幕，江蘇省今天舉辦兩岸企業產業鏈、供應鏈對接活動，旨在貿易戰國際變局下為企業找客戶。前江蘇省台辦主任練月琴下台後，新主任仲紅岩低調現身活動。

2025兩岸企業家峰會16日將開幕。據了解，中國全國政協主席王滬寧將出席致詞。

今天下午在南京先登場的是「兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動」。江蘇省台辦副主任郭玉振開場時介紹活動來賓，其中包括並未上台致詞的新任江蘇省台辦主任仲紅岩。而在公開資料中，1973年生的仲紅岩，仍然擔任中共江蘇省委副秘書長。

廣告 廣告

江蘇省政府台灣事務辦公室官網在11月撤下主任練月琴的簡歷後，至今仍未補上新主任的名字。練月琴2024年被問及金門快艇案是否影響兩岸民眾交流時回應稱，「情緒可能會存在一段時間，但是我想，經歷一段時間之後，大家都會冷靜地思考」。這一發言卻遭中國網友批評。

郭玉振今天在「兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動」開場時說，當前全球產業鏈供應鏈加速重構，外部環境複雜性和不確定性不斷上升。在此背景下，兩岸企業之間構建安全穩定和富有韌性的產業鏈、供應鏈，成為兩岸經貿合作的重要內容和發展方向。

中共江蘇省委常委胡廣杰致詞時表示，兩岸經濟在產業、技術、資金、市場、人才等方面都有互補的優勢，沒有理由不進一步深化合作。他並表示，江蘇與台灣貿易額占兩岸貿易額約1/5，台資企業已成為助力江蘇高品質發展的重要力量。

他說，江蘇將著力推進構建現代化的產業體系，搭建兩岸企業更多的合作平台，共同促進先進製造業和現代產業的融合發展，也大力支持兩岸企業合力建設海外營銷的網絡，讓走出去的路更寬廣。

中國對外面臨關稅戰，內部招商引資又逐漸取消特殊優待的情況下，台商面臨新挑戰，地方政府也藉對接會致力為企業尋找客戶。

在中國大陸發展已經20多年的恆馳環保設備（南京）有限公司副總經理蕭凱嘉受訪時說，大陸早期的惠民政策比較明顯，現在確實沒有以前力度這麼大，但是在大陸的生產力和當地市場仍是台商的重要考慮。

至於國際局勢對台企在中國大陸布局的影響，蕭凱嘉說，還是要看行業而定。對於恆馳這樣從事廢氣治理的公司影響還好。反而是中國政府對公司環保要求越高，對環保企業就越有利。

台灣工商建設研究會理事長雷宏毅致詞時說，這是工商建研會時隔12年再次參加兩岸企業家峰會。他認為「十五五（2026到2030年）」規劃為台商台企帶來科技創新，產業升級以及內需市場的機會，特別是在新興產業、數位經濟、綠色貿易領域，台商應該積極融入這一個新的發展格局。（編輯：邱國強）1141215