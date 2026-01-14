兩岸兩會重啟互動陸重申舊調 陸委會：放下執念

（中央社記者李雅雯台北14日電）中國大陸國台辦今天重申，承認體現「一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟。陸委會回應，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾功能。

總統賴清德任命前立法院長、前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海峽交流基金會（海基會）董事長一職，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康交流。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會上指稱，「只有承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能」。

大陸委員會（陸委會）今天下午回應，海基會在1991年成立，兩岸之後藉由海基會、海峽兩岸關係協會（海協會）展開互動、交流與協商，中共所謂的「一個中國原則的九二共識」在當時還沒被創造出來。

陸委會表示，事實證明，為兩岸兩會的交流互動設置前提與障礙者，一直是中共。如同六祖惠能大師所言，「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾功能。

海基會與海協會聯繫機制持續停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

海協會當時表示，「我們在九二共識基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持九二共識這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。（編輯：邱國強）1150114