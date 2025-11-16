兩岸共同建立「內戰傷痕紀念碑」

（圖／本報系資料照）

馬英九前總統在228紀念碑前道歉，鄭麗文主席在馬場町九十度鞠躬，這些動作展現了追求台灣內部和解、兩岸和平的誠意。然而，和解與和平不代表必須以隱藏、淡化或扭曲自身史觀為代價。

蔣中正與國民黨領導八年抗戰，促成1945年台灣光復，使台灣居民重新在自己的土地上當家作主。對國民黨而言，1949年敗退來台是歷史悲劇，但對台灣而言卻是另一種歷史契機。民國政府來台，帶來的不僅是故宮重寶，也將五四精神與文化教育菁英一併移植到台灣。

自1950年代起，台灣推動和平土地改革、地方自治、經濟建設、文化復興與九年國教，奠定當代發展基礎。1971年前，中華民國政府仍為聯合國承認的全中國唯一合法政府。這一時期的台灣，從中國邊陲躍升為全中國的中心，成為400年台灣史上難得的高光時刻。這才是真實的台灣樣貌，也是國民黨、中華民國在台灣應堅守的史觀。

然而，自李登輝以降，民進黨為政治目的刻意扭曲歷史、否定中華民國在台灣的正面貢獻，形塑一套將國民黨描繪成「外來政權」、「不義政權」的逆轉史觀。透過「去中國化」教育、228事件與白色恐怖的政治操弄，成功顛覆了既有史觀。

事實上，228事件本質是「後殖民傷痕」，與日本殖民體制解體及適應光復後的政經秩序變動密切相關，卻被民進黨刻意描述成外省人壓迫台灣人的族群衝突，誣指為國民黨政權的大屠殺，並視蔣中正為元凶。民進黨更把1947年的228與1950年代的「白色恐怖」強行連結，企圖建構一個「國民黨長期殘暴統治台灣」的歷史敘事。

但歷史不是如此。1950年代的政治案件其核心並非「恐怖統治」，而是國共內戰的延續。當時台灣風雨飄搖，除了軍事對抗，雙方特工同時在彼此土地上活動。民進黨口中的「白色恐怖受難者」，其中絕大多數為中共特工；同時，大陸也處決了大量國民黨特工。這屬於內戰背景下的必然悲劇。

因此，「白色恐怖」並非恰當的描述，正確的定位應是「內戰傷痕」。正如大陸不會將其拘捕國民黨特工的作為視為恐怖統治，台灣也不應以情緒化的民進黨史觀詮釋這段歷史。

2013年大陸在北京西山為在台殉職的地下工作者建立無名英雄紀念廣場；反觀台灣，迄今未見國民黨呼籲為在大陸犧牲的國民黨特工建碑紀念。更令人遺憾的是，國民黨高層在民進黨台獨史觀壓力下，竟也在「白色恐怖」名義下祭拜，形同承認自家過往是「不義統治」，等同自我否定，也向台獨史觀全面退讓。

台灣藍綠固然需要和解，但和解不該建立在民進黨偽造的228歷史之上；國共之間也需釋出善意，但不必以馬場町這種政治舞台或國民黨主席向「密使一號」吳石鞠躬的方式表現。228事件應還原為「後殖民傷痕」，白色恐怖則應正名為「內戰傷痕」。歷史真相越清晰，和解的可能性才越真實。真正的和解，應站在「共同歷史傷痕」前，一笑泯恩仇，而非接受被扭曲的歷史。

和平絕非口號，而是需要感性的情懷與理性的方法。面對歷史，兩岸應共同建立「內戰傷痕紀念碑」，台灣與大陸可以分別紀念自身特工的犧牲，也可以共同紀念因內戰而逝的所有生命。

在歷史的傷口前互相理解，在真相之上重新和解，這才是國民黨應走的正道，更是兩岸和平的起點。唯有如此，歷史方能被尊重，彼此方能跨越傷痕，兩岸和平才能在相互尊重與包容的道路上快步前行。（作者為孫文學校總校長）