兩岸共話孝親敬老 閩台交流深化民生融合 陳飛獻唱《九月初九》

圖▲首屆閩台孝親敬老文化交流活動在福建福州舉行。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

首屆閩台孝親敬老文化交流活動在福建福州舉行，此次活動特別以茱萸與紅豆這兩款承載中華文化意涵的吉祥物為象徵，串聯起「福、善、孝、美」四大主軸，透過多元形式推動兩岸在養老服務、文化傳承與家庭價值等領域的互動，引發民眾對高齡化社會議題的關注。

圖▲廈門長庚醫院養老護理院籌備處主任陳香蘭分享「銀髮經濟」、「居家養老」等議題。(圖/主辦單位提供)

此次活動以茱萸寄寓敬老祈福，紅豆象徵思念親情，透過動漫形象跨越海峽傳遞「敬老如親、兩岸同心」的核心理念。在重陽佳節氛圍中，來自台灣的養老機構代表、社區長者及青年志願者齊聚一堂，圍繞孝道傳承與銀齡協作展開對話。台灣代表凌淑芝於「孝」文化專場分享在福建服務長者的實踐經驗，強調「孝親無界」是兩岸共同的精神紐帶。

廣告 廣告

圖▲五對攜手半世紀的夫妻重溫誓詞，傳遞「執子之手」的婚姻真諦。(圖/主辦單位提供)

在「兩岸養老智慧碰撞」環節中，閩台專家學者聚焦「銀髮經濟」「居家養老」等議題。廈門長庚醫院養老護理院籌備處主任陳香蘭指出，台灣在精細化照護方面具優勢，結合大陸市場資源，可共創銀髮產業新藍海。福建業者亦提出「嵌入式社區養老」等創新模式，為兩岸協作提供實踐路徑。

圖▲世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛帶領歷屆世界閩南語金曲盛典的優秀選一起演唱。(圖/主辦單位提供)

活動延伸至鼓嶺「美」篇章，啟動「福遇良緣」婚姻登記打卡點，以家風之美與婚姻之儀，深化兩岸在婚俗文化領域的融合。五對攜手半世紀的夫妻重溫誓詞，傳遞「執子之手」的婚姻真諦，呼應茱萸紅豆所承載的親情牽繫。

世界閩南語金曲盛典創辦人陳飛為推廣閩南文化，剛舉行完第10屆的世界閩南語金曲盛典，又馬不停蹄的參加首屆閩台孝親敬老文化交流活動，帶領歷屆世界閩南語金曲盛典的優秀選手一起獻唱《九月初九》，送上祝福。