兩岸前瞻論壇 蕭旭岑指成效斐然、李鴻源盼AI突破與產業結合

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動日前圓滿結束，國民黨副主席蕭旭岑與國家政策研究基金會副董事長李鴻源今（10）日召開記者會，說明國共兩黨智庫論壇成果。李鴻源指出，這次參訪北京自動駕駛與科技創新中心，看到智慧交通實驗室的多元利用，台灣目前在大規模應用上還沒做到這一步，雙方有合作空間。

「我們是在為台灣產業找出路，為台灣重要領域尋找兩岸合作的平台與契機。」蕭旭岑表示，這次「兩岸交流合作前瞻論壇」完全是做實事，帶著產業專家與學者到大陸，針對防災減災、觀光旅遊、醫療、產業、減碳、AI人工智能等領域，與大陸產官學界進行交流，發表15項共同意見，成效斐然。

蕭旭岑說明，國民黨重啟兩黨智庫論壇平台，由李鴻源召集許多專家學者一起去談實事，就是希望能緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。他強調，「我們是為台灣的老百姓與產業頂著壓力，並帶回了成果」，包含開會結束的隔天，大陸文旅部就宣布上海居民可以赴金門、馬祖自由行。

李鴻源表示，這次40多位參與論壇，大部分都不是黨員，且幾乎沒有政治人物，主要談的是在能源與防災方面，如何與大陸營造雙贏。他指出，首先是科技防災，中國大陸目前的數據與算力中心非常厲害，在世界上數一數二；台灣過去多年來在防災上有其強項，包括精準的圖資與良好的運作模式。他說：「我們希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型結合，讓未來的防災不論在技術或管理上都能更精準。」

另外，尤其是颱風，全世界所有國家都必須一起合作的。颱風從夏威夷一開始，就必須從美軍、歐盟、日本、大陸氣象局到台灣的中央氣象局進行追蹤。出席論壇目的是希望數據可以共享，讓預測更精準；此外，台灣正在推動「防災士」，如何讓防災落實到社區已有一定成就，也希望與大陸分享。

李鴻源指出，反觀台灣，因為關閉核電廠，綠能進度跟不上，火力發電佔了80%，這是今年開始會面臨嚴重困境，包括電力不穩定以及碳足跡太高而被課稅的問題。他提出，台灣的優勢在於溫差發電、潮汐發電與洋流發電，但過去這塊投入不多，未來有可能與大陸合作開發能源。

有關兩岸論壇已達成共同意見，李鴻源表示，製造業方面，如何讓精密工業與AI結合，共建人工智慧與製造的創新聚落，突破技術障礙，讓AI突破後能與產業結合。醫療康養部分，針對偏鄉與老齡化社會，互助交流、培養人才，進行慢性病管理科研，並將中醫藥與人文路線結合，建構遠距醫療服務架構。

兩岸旅遊業發表了共同聲明，提出「3大核心利多」：一、精準開放，互利多元：參訪第3天，大陸即宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，這將活絡離島經濟，因為上海居民消費力較強。二、全面恢復：希望全面恢復海空客運直航，調度應由市場機制而非政治決定。三、轉型升級：重新定位小三通的新價值樞紐地位，推動精緻觀光，創造發展契機。

談及展望未來，李鴻源強調，這次參訪只是第一步，希望持續深化對話，為兩岸和平貢獻更多力量；他相信從AI界、能源界、醫療界到觀光界都會持續對話；雖然只是一小步，但這是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的一個里程碑。

