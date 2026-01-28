兩岸務實交流 難敵國安黑手

（圖／本報系資料照）

國民黨國政研究基金會與大陸國台辦海研中心合辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，將於2月3日在北京舉辦，消息披露後卻傳出有學者遭「關切」，被迫臨時取消隨團前往，尤其是公立大學教授身分。

「兩岸交流合作前瞻論壇」聚焦三大主題：「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等面向。團員都是相關領域的專家學者，賴政府一頂大帽扣上，粗暴手法簡直和川普不相上下。

類似粗暴手法，已在媒體圈產生寒蟬效應，此次「關切」阻撓專家學者前往北京與會，估計也會讓寒蟬效應在學界甚至產業界發酵，干預人民自由。

越縮越緊的「關切」兩岸交流手法，更暴露賴政府對台灣民主甚至人民的自信心脆弱，對於兩岸人民互動小動作不斷，卻從未譴責金控繼承人移民美國，難道愛台灣也有如此簡陋的雙標？不過就是一場論壇，即使可以無限上綱為國共鄭習會的熱身，然而一碼歸一碼，此次論壇已經清楚定調，與會人員均非政治人物，三大主題更聚焦民間互利共同關切議題，賴政府到底怕什麼？

隨著年底九合一選舉，緊隨而來的2028大選，可以想知的是賴政府必然對兩岸交流控管變本加厲，即使大陸已經修訂陸客來台辦法，開放陸客來台觀光也是台灣各行各業引領企盼，估計賴政府也會搬出各種奇怪理由「已讀不回」，除非兩場選舉徹底翻轉，否則兩岸關係只會越來越凶險，類似交流勢必更加艱難。

民進黨在台灣已經第五度執政，賴政府在短短一年半，造成的兩岸緊張台海危機，緊縮的兩岸互動交流，「政績」已然遠遠超過陳水扁與蔡英文，甚至粗暴到連兩人都看不下去，此番阻撓「兩岸交流合作前瞻論壇」，不會是最粗暴紀錄，甚至只是另一個階段的開始。

其實賴政府真的低估了台灣人民的智慧，前往大陸旅遊交流民眾倍增，除了需求更是自由意志選擇，尤其賴政府似乎忘了，經歷民主洗禮的台灣人民特質，越是粗暴阻撓，越是激起反彈，前往大陸旅遊根本擋不了，進行兩岸交流也肯定越擋越旺，尤其攸關產業與商業利益，想阻撓做生意賺錢，門都沒有。

世界趨勢已走到AI時代，賴政府阻撓兩岸交流互動的手法，卻彷彿帝制時代的東廠，粗暴得連台灣黑熊都不如，人在做天在看，台灣人民亦非眼瞎腦殘，粗暴阻撓的手法再不節制，等著選票見端倪。（作者為資深媒體人）