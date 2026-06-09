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（圖／本報系資料照）

大健康產業是近十年來台商在大陸投資較為集中的領域，主要分布在福建、長三角、環渤海、濟南海峽合作區及大西部的重慶、貴陽等，經營模式多樣，除因大陸以政策積極帶動投資外，最主要是因台灣生醫技術紮實，而大陸潛在市場廣大，在血緣、環境與飲食、醫療文化相似共通的背景下，兩岸彼此參照提攜，可以迅速落實投資成果。

以康養養老、生物醫藥、智慧醫療、健康消費等大健康相關市場規模計算，大陸2025年產業總值已突破10兆人民幣，預估2026年成長6.3％達10.7兆人民幣，至2030年總規模預估可達16兆人民幣，發展空間巨大。

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以往台商投資大陸醫療領域的最大困擾是准入與資質壁壘，由於兩岸認定標準不一，許多規範無法直接適用，而大陸審批時程冗長，加上納入大陸醫保系統不易且開創新市場的教育與營銷成本偏高，以致投資者裹足不前，直到近年大陸逐步放寬管制，台資企業才打開局面。當前台商在大陸大健康產業的布局包括：

一、老年照護與康養：台資企業憑精細化照護及人性關懷、人文服務在高端老年照護與康養方面具有相當競爭力，包括漳州天福養生村、福州安心護理院及廈門長庚醫院等，後者並創新以醫療養老結合文旅及房地產管理，經營有成。

二、智能診斷＋精準醫療：大陸積極朝向AI藥物研發、智能診斷及健康管理平台等高端醫療研究，台資企業挾先進生醫技術在大陸投資，一方面加速臨床實驗，一方面以市場規模分攤成本，由於有充沛樣本與數據支持，部分醫療項目的效益與準確度甚至優於台灣。

三、創新藥與細胞治療：台灣在免疫細胞治療及高端醫療儀器、美容設備與耗材研發方面起步較早，大陸則有資本、市場及資源優勢，兩岸聯合研發彼此互補，效益相乘。

四、健康食品與中醫藥：大陸對中草藥的藥理、效用以及傳承數千年的中醫技術研究基礎紮實，而依不同氣候及地理種植、生產與淬煉的中草藥材也長年供應全球各地。台灣則精研中藥現代化多年，在植物萃取、保健食品及安全管理方面經驗豐富，兩相結合有利於市場推廣。

有鑒於兩岸大健康產業合作雙贏，大陸已開放台資可在北京、上海、福州、海南等9地設立獨資醫院外，並允許在海南自貿港及全國各自貿試驗區從事幹細胞、基因診斷與治療研發應用。台灣醫藥、器械及健康食品企業不但可適用內資企業相同審批標準，也可納入「健康中國2030」重點支持；醫療機構所提供的醫療服務可免徵增值稅，而符合條件的生醫、高端器械企業更可按15％課所得稅，並減免研發費用支出。此外，大陸也放寬台灣醫護人員在自貿區、示範區的執業規定與資格認定，並支持台資大健康企業在科創板上市。

根據「十五五規畫」，大健康產業的發展重點包括加強醫療衛生基礎、慢性病管理、公共衛生與疾病防控，以及推動全民健康數據化（互聯網＋醫療健康、遠程醫療、智能醫院、大數據、電子病歷、AI輔助診斷）和支持創新藥與醫療器材如腦科學與腦機接口、生物醫用材料、醫療AI大模型，中醫藥現代化與產業化等，這些都是台商的投資機會。

大健康產業是國家最重要的民生工程，和民眾福祉切身相關，特別是兩岸同樣面對老齡化、少子化的壓力，在「生命至上」前提下，若能積極排除所有人為障礙，共同推進大健康產業，將是造福未來社會與人群的大功德。（作者為台企聯榮譽會長）