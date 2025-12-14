「兩岸同婚九成是陸男娶台男」洗人口？ 內政部出面澄清

有民眾向媒體投書指出，陸籍男性配偶近年成長27.8%，並質疑同性婚姻中有9成為「大陸男性娶台灣男性」，認為中國大陸可能透過同性婚姻管道大量輸入男性，恐怕涉及國家安全問題。對此，內政部13日發布聲明澄清並提出相關數據指出，並無民眾投書之情形。

內政部。（圖／報系資料照）

內政部解釋，陸籍男性配偶人數增加，主要與統計基期偏低有關。自民國109年起計算至113年期間，當時正值新冠疫情實施邊境管制措施，婚姻登記人數相對較少，因此數據才會呈現較大增幅。隨著疫情解封後，112年與113年陸籍男性配偶登記人數分別為1617人及1287人，屬於疫情期間的遞延效應，並非投書所稱的「大量輸出」情形。

內政部公布統計數據指出，截至113年，全台陸籍配偶共計5801人，其中男性1287人、女性4514人。此外，自去年9月19日兩岸同性婚姻開放以來，統計至今年10月，共有130對完成登記，其中男性45對、女性85對，並無投書所稱「9成為大陸男性娶台灣男性」的狀況。

陸配遊行。（資料圖／中天新聞）

內政部強調，政府自81年起依據兩岸人民關係條例規定，開放大陸配偶來台依親居留，並設有面談審查制度。兩岸同性婚姻部分，依規定必須在承認同性婚姻的第三地完成結婚登記，並經我國駐外機構驗證及面談通過後，才能辦理登記。內政部表示，將持續加強相關審查措施，以確保國家安全。

