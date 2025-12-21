兩岸同婚導致國安破洞？網傳1情況「恐藏共諜警訊」 查核中心全說了

針對近期有消息指稱，去（2024）年開放的兩岸同婚高達9成為男性配偶，恐進一步導致國安破洞，台灣事實查核中心說明，自去年9月開放兩岸同婚以來，截至今（2025）年11月兩岸同婚人數為140人，其中男性為50人、女性為90人，比例明顯有誤。

台灣事實查核中心援引內政部公開統計數據，自去年9月開放兩岸同婚以來，截至今（2025）年11月兩岸同婚人數為140人，其中男性為50人、女性為90人，顯見並非網傳之「9成男性」的情況。

至於外界質疑，2020年後兩岸結婚人數顯著增加的情形，台灣事實查核中心說明，內政部戶政司曾在受訪時表示，這是受到疫情影響的「結婚遞延現象」，與兩岸情勢無關，且男女人數都有增加，並非僅男性配偶變多。

受到兩岸情勢影響，一度有消息指出，因兩岸同婚才導致空軍上校張燊平、退役海軍上校魏先宏、桃園里長陳〇文等共諜案的發生，台灣事實查核中心向國防部、桃園市民政局查證後確認，相關消息均屬虛構，網傳人物並不存在。

台灣事實查核中心補充，相關傳言源自《自由時報》與《Newtalk新聞網》的讀者投書，雖然兩篇文章並非同一作者，但引用的錯誤數據、虛構案例卻高度雷同，並導致後續的圖卡流傳。最後台灣事實查核中心強調，這次數據進針對網傳兩岸同婚數據與案例，至於「兩岸同婚導致國安危機」的說法，則屬於民眾個人主觀意見表達，並非查核範圍。

