兩岸同婚男性比例逾9成？內政部澄清：130對登記、男性45對

內政部昨澄清，自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，至今年10月共計130對登記，其中男性45對。（資料照片／鄒保祥攝）

日前有民眾投書媒體質疑，中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同姓婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，恐有國安疑慮。對此，內政部昨天（13日）澄清，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低；自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」情況。

內政部表示，有關媒體報導，2020年至2024年國人之中國籍男性配偶人數成長 27.8%，主因為統計的起始當年（2020）正值Covid-19疫情邊境管制，該年度男性中國配偶結婚人數為 269 人，基期相對較低，待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，故2023年1617 人及2024年的1287人，人數增加的現象。

內政部指出，整體國人中國配偶，以2024年為例，男性中國配偶1287人，女性中國配偶4514人，共5801人，又政府2024年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至2025年10月，中國人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無報導所稱其中9成是「中國男性娶台灣男性」之情形。

內政部說明，自1992年起政府依《兩岸條例》規定，開放中國配偶來台依親居留等事宜，設有面談制度。2024年9月19日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。

內政部強調，因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。



