兩岸同婚男性比例高有國安疑慮？內政部：計130對、男性45對

內政部指兩岸同婚並無投書所言「大量輸出」情況。示意圖 翻攝PIXABAY



有民眾投書網路媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，質疑中國本身不承認同性婚姻，卻突然大量以同婚名義輸出男性，恐有國安疑慮。內政部發聲明澄清，，自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言「大量輸出」情況。

內政部昨（13日）表示，有關媒體報導109 年至113 年國人之陸籍男性配偶人數成長 27.8%。主因為統計起始當年(109 )正值Covid-19疫情邊境管制，該年度男性大陸配偶結婚人數為269人，基期相對較低，待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，故112年1617 人及113年的1287 人，人數增加的現象。

內政部指出，整體國人陸配，以113 年為例，男性大陸配偶1287 人，女性大陸配偶 4514人，共5801 人，又政府113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，大陸人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無報導所稱其中九成是「中國男性娶台灣男性」之情形。

內政部並表示，自81年起政府依兩岸條例規定，開放大陸配偶來臺依親居留等事宜，設有面談制度。113 年9月19日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。

內政部說，因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

