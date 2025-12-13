兩岸同婚男比例過高？內政部曬數據澄清

▲近期有民眾投書媒體，指出中國籍男性配偶近年成長27.8%，恐有國安疑慮。對此，內政部今（13）日表示，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 近期有民眾投書媒體，指出中國籍男性配偶近年成長27.8%，恐有國安疑慮。對此，內政部今（13）日表示，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低；另外，自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」情況。

近期有民眾投書網路媒體，指中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，質疑中國本身不承認同性婚姻，卻突然大量以同婚名義輸出男性，恐有國安疑慮。

廣告 廣告

內政部表示，有關媒體報導，109年至113年國人之中國籍男性配偶人數成長27.8%。主因為統計的起始當年（109）正值Covid-19疫情邊境管制，該年度男性中國籍配偶結婚人數為269人，基期相對較低，待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，因此，112年1617人及113年的1287人，人數增加的現象。

內政部指出，整體國人中國配偶，以113年為例，男性中國配偶1287人，女性中國配偶4514人，共5801人，又政府113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，中國人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無報導所稱其中九成是「中國男性娶台灣男性」之情形。

內政部表示，自81年起政府依兩岸條例規定，開放中國配偶來臺依親居留等事宜，設有面談制度。113年9月19日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全球最強護照出爐！美國跌出前10名 台灣「免簽136國」位居36名

AI應用擴散至百業！經濟部展34項智慧科技解方 助農漁牧升級

澎湖70歲老翁遭「交友+投資詐騙」！寄20萬現金、被巡查即時攔阻