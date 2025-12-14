兩岸同婚男遭爆9成「恐有國安疑慮」 內政部駁：僅45對

2024年9月起，兩岸同性伴侶可在台辦理結婚登記。（示意圖／pixabay）

日前有民眾投書媒體稱，陸籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻達9成是「陸籍男性娶台灣男性」，質疑恐有國安疑慮。對此，內政部澄清指出，陸籍男性配偶成長原因是因新冠疫情期間基期較低，另2024年9月起開放兩岸同性婚姻，截至2025年10月為止共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」的情況。

針對媒體報導指出，2020至2024年台灣人之大陸籍男性配偶人數成長27.8%，內政部表示，主因為統計的起始年2020年正值COVID-19疫情邊境管制，該年度男性大陸配偶結婚人數為269人，基期相對較低；待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，因此2023年1,617人及2024年的1,287 人，人數增加的現象。

內政部指出，整體台灣人大陸配偶以2024年為例，男性大陸配偶1,287人、女性大陸配偶4,514人，共5,801人；政府自2024年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至2025年10月，大陸人與台灣人同性結婚的人數計130人，男性為45人、女性為85人，並無報導所稱其中9成是「大陸男性娶台灣男性」之情形。

內政部進一步說明，自1992年起政府依兩岸條例規定，開放大陸配偶來台依親居留等事宜，設有面談制度。2024年9月起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚的相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。內政部強調，因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

