兩岸同婚「9成是中男娶台男」爆想洗人口？內政部回應了

近日有民眾投書媒體，質疑中國籍男性配偶人數近年增加 27.8%，甚至聲稱在同姓婚姻中，有高達九成是「中國男娶台灣男」，可能牽涉國安風險。對此，內政部13日出面說明，指出中國籍男性配偶增加主要是因疫情期間基期偏低；自去 9 月19日開放兩岸同性婚後，截至今年10月，實際登記僅130對，其中男性伴侶 45 對，並不存在外界所言「大量輸出」的狀況。









內政部說明，中國籍男性配偶人數近年出現成長，關鍵原因在於早期統計基數偏低。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

內政部說明，中國籍男性配偶人數近年出現成長，關鍵原因在於早期統計基數偏低，自民國109年至113年間，正值新冠疫情期間，邊境管制嚴格，婚姻登記案件明顯減少，導致後續數據對比下出現較高增幅。隨著防疫措施解除，112年及113年中籍男性配偶登記人數分別回升至1617人與1287人，屬於疫情累積需求釋放的結果，並非外界所指的「大量輸出」。





內政部指出，兩岸同性婚姻，必須先於承認同性婚姻的第三地完成結婚登記，並經我國駐外單位查驗文件、通過面談後，方可在台辦理相關手續。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）





根據內政部公布的資料，截至113年止，全台中籍配偶總數為5801人，其中男性1287人、女性4514人。此外，自去年9月19日正式開放兩岸同性婚姻後，統計至今年10月，完成登記者共130對，當中男男婚姻45對、女女婚姻85對，與投書指稱「九成為中籍男性與台灣男性結婚」的說法明顯不符。內政部也指出，兩岸同性婚姻，必須先於承認同性婚姻的第三地完成結婚登記，並經我國駐外單位查驗文件、通過面談後，方可在台辦理相關手續。

