兩岸和平就不會戰爭？于北辰：軍人就是為了打仗而從軍

于北辰說，軍人就是為了打仗而從軍、為了捍衛國家而從軍。（圖／新台灣加油）

國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。退役少將、桃園市議員于北辰今（2）日回顧自己在96台海危機的經歷時說，有人會稱和平就不會打仗，但軍人就是為了打仗而從軍，若只幫軍人加薪卻不提升武器裝備，「你是愛他們還是害他們？」。

中共近期在台島周遭實行「正義使命-2025」演習，加大武統威脅，國防部戰規司長黃文啓中將、國防部發言人孫立方中將罕見接受媒體專訪，說明國防預算的重要性。

于北辰在三立政論節目《新台灣加油》表示，他以前做到裝甲旅旅長，很常看到媒體的SNG車，但他若沒有經過國防部新聞處的核定，是不能對記者講話，因為裝甲旅唯一對外的發言人是政戰主任，都有規定誰是發言人，即使是主官，「你三顆星沒有允許，你也不能講啊」。

于北辰提到，黃文啓、孫立方這兩個都是他學弟，兩個都非常優秀，之所以會侃侃而談，表示對這件事情是急迫的，而且他要告訴大家一件事，就是軍眷快要炸鍋了。

于北辰指出，大家想想看，去年底兩個演習，有很多軍人被召回，他也曾被召回過，在96台海危機，他原本在放假，結果被召回馬祖，有一個親戚跟他講「不要回去了」，回去也是死，留下來不過是逃兵，那位親戚認為他回馬祖一定掛，因為那時中共說要拿下馬祖，但他回那位親戚，「我寧可死在馬祖，我也不要留在台灣當逃兵」。

于北辰直言，去年被召回的這些官兵，家屬們擔不擔心，家屬們當然希望先生或兒子加薪，但是更希望保住他們的生命，所以不要老是說不同意加薪就不准買新裝備，「這句話刺到所有軍眷的心」。

于北辰說，有人會認為，和平就不會打仗，但軍人就是為了打仗而從軍的、為了捍衛國家而從軍，為什麼他要講96台海危機那一段，因為如果他怯戰不回去，會丟人一輩子、永遠抬不起頭來，即使活著走在路上也不敢看人家，因為變成是個逃避捍衛國家責任的軍人。

于北辰也說，現在所有的軍人也是如此，被召回也沒有在害怕，會從軍就是為了要保衛國家，可是只幫軍人加薪卻不提升武器裝備的效能，等於把人招募來卻不給槍、不給武器，「你是愛他們還是害他們？」。

于北辰強調，套一句他以前最早看了一部電影叫《第一滴血》，席維斯史特龍在最後講的那句話，他覺得很感動，那句話就是「我愛我的國家，希望我的國家一樣愛我」，軍人是負責保家衛國，可是國家給予的裝備，是軍人保家衛國的保障，他再強調一遍，也要講給藍白立委聽，「軍人，我愛我的國家，也希望這些國會的議員一樣愛我」。

