「兩岸和平干妳什麼事？」蔡正元喊話鄭麗文：「這件事」才決定妳的政治前途

國共智庫論壇2月3日至4日在北京舉行，由國民黨國政研究基金會與中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心共同主辦，論壇順利落幕。對此，前立委蔡正元直言，統獨問題並非國民黨能決定，對國民黨而言，最要關心的仍是選舉的勝負。他也指出，如果高雄贏了，國民黨主席鄭麗文這下氣勢就很大了。

蔡正元在節目《中天辣晚報》表示，兩岸關係是一件事情，國民黨對美政策是一件事，今年選舉輸贏又是一件事，可是這三件事會互相影響，所以如何去拿捏？務實來講，國民黨畢竟還是在野黨，對兩岸關係的發展影響有限，民進黨給你限制這、限制那，都不能動，比如這次去對岸參加兩黨政治論壇，民進黨就下令好幾個教授不能去，就沒有大牌教授去了，這是一個現實。

蔡正元提到，現在對美關係，國民黨的立場是什麼？像旅美教授翁履中就說國民黨「親中反美」，因為國民黨不通過國防預算。不管如何，有問題要去解決，但解決要有一個清楚的戰略。國民黨現在提名縣市首長碰到一點困難，這個可能黨主席要積極去處理。

蔡正元強調，不能說推給制度，制度沒有黨主席去動，是不會動的，這點鄭麗文可能要清楚，她的政治前途在於國民黨選舉輸贏，不是在於有沒有習鄭會、鄭習會，先弄清楚再說，除非真的有幫助，也不是說接受採訪、去美國訪問，「是你的選將會不會贏！」

蔡正元指出，國民黨現在提名縣市首長碰到一點困難，這個可能黨主席要積極去處理。（資料照，柯承惠攝）

台灣統或獨不是國民黨能決定 蔡正元：跟當政者賴清德有關

「如果高雄贏了，鄭麗文這下氣勢就很大了！如果高雄輸、這裡也輸、那裡也輸，就沒戲唱了。」蔡正元直言，政治是一個很現實的東西，還有2028總統大選能不能選贏，選不贏鄭麗文要下台，「兩岸和平干妳什麼關係，國民黨輸贏才跟妳有關啦，兩岸和平是跟當政者的賴清德有關。」

蔡正元指出，執政是一切的基礎，台灣的統一或獨立不是國民黨能決定，那國民黨能幹嘛？盡最大的努力，保護台灣人民的利益；保護不了台灣人民，至少保護國民黨的支持者。

