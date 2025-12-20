《兩岸和平方程式》新書發表：「雙制度共容大中華共同體」取代「一國兩制」

▲會後作者與主辦單位合影，共同見證新書問世。

【記者 丁倩／台北 報導】財團法人兩岸發展研究基金會於12月20日下午，在台北喜來登大飯店舉行新書《兩岸和平方程式》發表會，主持人開場引領活動拉開序幕。現場聚集多位政界、學界及產業界重量級人士，共同探討兩岸和平、合作與整合方案，氣氛莊重而熱烈。

丁守中：雙制度共容的新模式

兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，《兩岸和平方程式》由11位學者共同撰寫，提出以「雙制度共容大中華共同體」取代現行「一國兩制」模式的理念。他指出，兩岸本是命運共同體，應在現有制度差異下，尋求能夠雙方共存合作的新模式，避免對立加深。他批評，當前政府過度強調倚美抗中、反中及去中國化政策，限制陸配人權，甚至禁止小紅書，對主張和平交流者扣帽子，這種做法將台灣推到國際反中最前線，可能激化地緣政治風險，加深台海戰爭危機。丁守中呼籲民間應先行組織「中華民族兩岸和平協商大同盟」，透過學界與民間的二軌協商，先行探討兩岸各種政治、經濟與社會整合方案，為政府與社會提供參考。

▲丁守中在《兩岸和平方程式》新書發表會上呼籲以「雙制度共容大中華共同體」理念，推動兩岸和平與合作。

童子賢：求同存異 和平為先

和碩聯合科技董事長童子賢指出，兩岸血脈相連、歷史文化共享，應以和平方式消弭差異，而非依靠武力解決問題。他認為，應充分尊重雙方制度差異，找到最大公約數，避免因政治挑撥或利益衝突而誘發不必要的戰爭。同時童子賢也強調，兩岸應合作解決現代跨國議題，如人工智慧應用、詐騙、毒品防制等，展現兩岸合作的實際價值與意義，並以和平理性方式促進共同繁榮。

毛治國：築底工程 穩固和平

前行政院長毛治國從工程師的角度指出，兩岸關係需進行「封頂」與「築底」兩個工程。「築底」工程是指先鞏固兩岸血緣、文化與經濟共識，確保雙方不會分離，建立穩定互信；「封頂」工程則是探討長期整合方案，可視情況選擇漸進式、和平方式完成。毛治國認為，只要基礎鞏固，雙方就能避免不必要的衝突與武統威脅，並在互利共贏的前提下，逐步探索政治整合的多種可能方案。

林永樂：和平帶來外交紅利

前外交部長林永樂從外交角度指出，兩岸和平關係不僅有助於區域穩定，也能帶來實質的國際交流與外交紅利。他回顧馬政府時期兩岸和平帶來的成果，包括參與世界衛生大會、國際民航組織會議，以及簽署與新加坡、紐西蘭的自由貿易協定、台日漁業協定、菲律賓執法合作協定等。他強調，兩岸和平是中華民國對外關係的重要基礎，唯有透過協商對話，才能逐步走出低迷氣氛，拓展國際空間與合作機會。

邱進益：避免擦槍走火

曾任總統府副秘書長、海基會秘書長、銓敘部長的邱進益表示，當前兩岸敵意螺旋上升，政府若有「引戰」意味，非常危險！隨時可能擦槍走火，引發戰爭。他回顧1987年兩岸開放探親後，如何藉「一國兩區」與「九二共識」定位兩岸關係，維持三十多年和平發展。他感嘆，現今政府行為背離當初設計理念，導致30多年努力付諸流水，呼籲重回和平協商路線，避免浪費寶貴時間。邱進益並建議新書作者童子賢，可將書籍帶到「讀書會」向現任政府介紹，推動理性對話。

▲現場氣氛熱烈，洋溢對兩岸和平的期待！

蘇起：喚起民眾關注

前國安會秘書長蘇起指出，在台灣，主張兩岸和平的人屬少數，常遭排擠，但仍應「知其不可而為之」，不斷提醒社會與民眾警覺兩岸局勢。他提到，民眾多因感性因素，對現實危機視而不見，包括「莫名其妙的優越感」與「虛假的安全感」。對岸方面，蘇起建議應避免將台灣人標籤化為「非統即獨」，並保持克制，降低誤判風險。

關中：真正愛台灣是和平

前考試院長關中指出，所謂「抗中保台」若以犧牲台灣為代價，並非真正愛台灣。他呼籲舉辦公開活動，倡導兩岸和平解決問題，並強調，唯有和平處理台灣問題，讓中華民族在國際上獲得尊重，才是真正的愛台灣，也是中國人應有的骨氣與擔當。

本次新書發表會集合政界、學界與產業界的多位學者專家，共同分享對兩岸和平、合作與整合的看法，一致呼籲理性討論，避免政治對立與武力衝突，期望透過民間及學界努力，為兩岸關係注入和平穩定的新動能！（照片記者丁倩拍攝）